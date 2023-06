Développement durable Swisscom est l'opérateur le plus durable au monde Tous les ans, le magazine «World Finance» récompense via les Sustainability Awards les entreprises qui s'engagent activement en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable. En 2023, Swisscom a été nommée «Most Sustainable Company in the Telecommunication Industry» pour la troisième année consécutive. Par Sabrina Hubacher 26. juin 2023 Facebook (ouvre une nouvelle fenêtre)

Swisscom œuvre depuis plus de 25 ans en faveur du développement durable. Le jury international du magazine «World Finance» a de nouveau récompensé cet engagement. «Recevoir le titre d'opérateur le plus durable au monde pour la troisième année de suite nous remplit de joie et confirme que nous sommes sur la bonne voie en vue d'atteindre nos objectifs ambitieux en matière de développement durable. Nous sommes chaque fois encouragés à travailler encore plus dur et à persévérer», souligne Saskia Günther, responsable Corporate Responsibility chez Swisscom.

Chaque année, le magazine «World Finance» récompense via les Sustainability Awards les entreprises qui s'engagent à mettre en œuvre des mesures significatives dans les domaines de l'environnement, de la société et de la gouvernance. «Au regard de l'état de la planète, l'engagement pour un développement durable ne cesse de gagner en importance. Nous avons été particulièrement impressionnés par la nouvelle stratégie en matière de développement durable et la gouvernance de l'entreprise, par ses investissements dans des solutions de protection du climat innovantes pour ses clients et pour la société, ainsi que par le nouveau hub de contenu en ligne «Swisscom Campus». Le rôle de précurseur de Swisscom et son vaste engagement en faveur de l'être l'humain et de l'environnement ont une fois de plus convaincu le jury international», explique Monika Wojcik, Head of Special Projects chez World Finance.

Rigueur dans la poursuite des objectifs climatiques

Swisscom s'est fixé pour objectif d'être climatiquement neutre sur toute la chaîne de création de valeur d'ici à 2025. En suivant une stratégie de développement durable rigoureuse, l'entreprise est parvenue à réduire de plus de 85% ses émissions directes depuis 1990. Pour cela, Swisscom mise sur des énergies 100% renouvelables, sur une flotte de véhicules ne générant aucune émission ainsi que sur des pompes à chaleur et promeut un environnement de travail écologique à l'aide de la numérisation. Par ailleurs, Swisscom s'engage aussi aux étapes de la chaîne de création de valeur situées en amont et en aval, comme en attestent les progrès récemment réalisés dans la conception des appareils de ses marques propres. Pour ses propres produits, Swisscom mise désormais à grande échelle sur l'utilisation de plastique recyclé post-consommation (post-consumer recycled plastic, ou PCR). Ainsi, l'actuelle WLAN-Box 3 est fabriquée à partir de 70% de plastique recyclé post-consommation, ce qui permet non seulement d'économiser des ressources, mais aussi de réduire l'empreinte carbone de 0,5 kg de CO2 par appareil. «Notre objectif reste de faire en sorte qu'à terme, tous nos propres produits soient 100% recyclables», ajoute Saskia Günther.

Préparer à l'acquisition de compétences médias dans la durée

Swisscom assume sa responsabilité non seulement envers l'environnement, mais aussi envers les être humains: depuis de nombreuses années, l'opérateur de télécommunications s'engage pour que l'ensemble de la population suisse puisse profiter des opportunités offertes par la numérisation et en connaisse également les risques - le cyberharcèlement, par exemple. Enfants, jeunes, adultes et séniors trouveront sur le nouveau hub de contenu en ligne «Swisscom Campus» de nombreux conseils et astuces sur l'usage des médias numériques. Toutes les personnes intéressées peuvent en outre profiter d'une vaste offre de formation dans tous les domaines de la vie à travers 25 cours. Saskia Günther: «En tant que responsable Corporate Responsibility et mère de deux enfants, j'ai à cœur de contribuer à renforcer les compétences médias au sein de la société. Ainsi, notre objectif d'ici à 2025 est d'aider chaque année deux millions de personnes à utiliser les médias numériques.»

Downloads Image originale (ouvre une nouvelle fenêtre) Links CAMPUS:

Swisscom Campus | Swisscom RAPPORT DE DURABILITÉ:

Nachhaltigkeitsbericht (swisscom.ch)

Contactez-nous Media Relations media@swisscom.com

Tel. +41 58 221 98 04

