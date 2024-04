Meilleur réseau Swisscom et Ericsson: ensemble, du meilleur réseau au réseau le plus intelligent de Suisse Swisscom et Ericsson prolongent leur partenariat stratégique de trois ans. Ericsson continuera ainsi à fournir le matériel et les logiciels pour le meilleur réseau de Suisse. Le partenariat prévoit que Swisscom améliore l'expérience client d'ici les trois prochaines années en poursuivant le développement de son réseau mobile. Les deux partenaires s'engagent également à se concentrer sur la durabilité. Par Armin Schädeli 12. avril 2024 Facebook (ouvre une nouvelle fenêtre)

Swisscom et Ericsson entretiennent un partenariat stratégique depuis 2015 déjà, une collaboration vantée et reconnue par de nombreuses victoires aux tests de réseaux mobiles réalisés par d'importants magazines spécialisés. Swisscom mise donc sur la continuité dans le déploiement de son réseau mobile et prolonge de trois ans son partenariat stratégique avec Ericsson. L'objectif consiste à faire évoluer les infrastructures Swisscom vers un réseau intelligent. Grâce à l'automatisation, l'utilisation de l'intelligence artificielle et des innovations renforcées, le réseau doit continuer à se moderniser en vue d'offrir à notre clientèle la meilleure expérience aujourd'hui comme demain.

Gerd Niehage, CTIO Swisscom: «Nous collaborons étroitement avec Ericsson depuis plus de 10 ans, dans un climat de pleine confiance, succès notoires à la clé. Ce long partenariat stratégique est sur le point de franchir une nouvelle étape en passant du meilleur réseau au réseau le plus intelligent de Suisse. Cela afin d'offrir la meilleure expérience client, mais aussi de nous concentrer encore davantage sur la durabilité et l'innovation.»

Daniel Leimbach, responsable Europe de l'Ouest d'Ericsson, ajoute: «Ce partenariat innovant est la rencontre entre la quête de perfection suisse de Swisscom et le leadership technologique suédois d'Ericsson. Nous avons un objectif commun - placer la barre encore plus haut et faire évoluer le meilleur réseau de Suisse vers le réseau le plus intelligent. Ces dernières années déjà, nous sommes parvenus à insuffler un nouvel élan pour le développement mondial du marché des télécommunications depuis la Suisse.»

Réseau le plus durable

En plus du meilleur réseau, Swisscom souhaite également fournir à sa clientèle le plus haut niveau de durabilité: le partenariat commun vise donc désormais à faire du réseau mobile Swisscom l'un des plus performants au monde. Aujourd'hui déjà, il est exploité avec 100% d'énergie renouvelable. Ensemble, Swisscom et Ericsson décident d'aller encore plus loin et lancent un programme Energy Sustainability visant à réduire la consommation d'énergie des installations de communication mobile, dans une approche intelligente et innovante.

One Team

Afin d'apporter le meilleur au partenariat, les équipes d'Ericsson et de Swisscom travaillent main dans la main au développement du réseau mobile. La collaboration s'articule en équipes mixtes, où tous les membres font avancer ensemble les innovations et les projets. En optant pour ce type de coopération rapprochée, les deux entreprises s'offrent tous les atouts pour renforcer leur position concurrentielle et leur orientation client. Swisscom, forte du meilleur réseau de Suisse, accroît ainsi la compétitivité de l'économie suisse et contribue à la numérisation du pays.

