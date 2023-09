Swisscom et Paramount+: offensive de divertissement avec Star Trek, Yellowstone et Cie.

Swisscom et Paramount+ ouvrent les portes au divertissement haut de gamme en Suisse. Les clients peuvent dès à présent s'abonner à Paramount+ pour regarder en streaming et sans limites des séries exclusives, des productions originales et les derniers blockbusters, à la maison ou en déplacement.

L'univers du streaming s'étend encore davantage pour nos clients en Suisse grâce au nouveau partenariat avec Paramount+, le service de streaming de Paramount. Nos clients ont ainsi accès à une large gamme de contenus premium, et notamment des blockbusters comme «Scream» et «Top Gun: Maverick», des programmes pour la famille «Paw Patrol, la Pat'Patrouille», de nouvelles séries comme «Tulsa King» avec Silvester Stallone, «Opérations Spéciales: Lioness» avec Nicole Kidman, Zoe Saldana et Morgan Freeman, la série «Yellowstone» au succès retentissant, avec entre autres Kevin Costner, Harrison Ford et Helen Mirren, ou en exclusivité la saga Star Trek au complet, y compris la toute dernière série «Star Trek: Strange New Worlds» - et bien plus encore, à la maison ou en déplacement.

«Nous sommes heureux d'annoncer cette collaboration et de proposer à nos clients une expérience de divertissement exceptionnelle. Avec les contenus de Paramount+, l'offre de divertissement de blue TV devient encore plus attrayante», déclare Dirk Wierzbitzki, responsable Clients privés et membre de la direction du groupe.

Paramount+ coûte CHF 12.- par mois, ou CHF 120.- en abonnement annuel. Les films et les séries sont disponibles en allemand et en anglais. L'offre mensuelle est résiliable chaque mois et l'abonnement annuel peut être arrêté au bout des 12 mois.