Swisscom : gagne le test des réseaux mobiles CHIP

Le magazine spécialisé CHIP le confirme: Swisscom a le meilleur réseau de communication mobile de Suisse. Outre la victoire globale, Swisscom remporte les catégories «Internet», «Téléphonie», «Trains grandes lignes» et «5G». Cette année, Swisscom s'adjuge le test avec une excellente note de 5,9 et obtient la mention globale «Très bien». Dans cette dernière édition, le magazine spécialisé a mis davantage l'accent sur la 5G et effectué des mesures à plus grande échelle. Et pour CHIP, le résultat est sans équivoque: «Swisscom possède actuellement le meilleur réseau 5G de Suisse et renforce ainsi son leadership, car elle s'impose également d'une courte tête sur la navigation mobile et la téléphonie via LTE. C'est donc une victoire plus que méritée.» La première place au test de réseaux CHIP montre combien les efforts déployés par Swisscom pour étendre sans cesse son réseau portent aujourd'hui leurs fruits. Les clientes et clients bénéficient ainsi d'un réseau d'excellente qualité et de capacités mobiles suffisantes.