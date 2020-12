Swisscom: la Comco ouvre une enquête sur le réseau de fibre optique

Zurich (awp) - Swisscom indique jeudi que la Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête sur l'extension du réseau à fibre optique du géant bleu et a pris des mesures préventives. L'entreprise "se défend des reproches formulés par la Comco et va recourir contre les mesures préventives".

Swisscom assure offrir "à tous ses concurrents un large accès non discriminatoire à ses réseaux, à des conditions réglementées ou convenues commercialement", selon le communiqué. Le géant bleu dit investir environ 1,6 milliards de francs suisses par an dans l'extension et la maintenance de ces réseaux. Il développe actuellement son réseau à fibre optique dans les logements et commerces et compte doubler le nombre de raccordements pour atteindre 3 millions d'ici 2025.

ck/al