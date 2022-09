Swisscom: mesures supplémentaires d'économie d'énergie

Depuis des années, forte de ses nombreux efforts dans différents domaines, Swisscom compte parmi les entreprises les plus durables de Suisse et est même l'entreprise de télécommunications la plus durable au monde d'après les «World Finance Sustainability Awards 2022». Rien qu'au cours de ces six dernières années, Swisscom a augmenté son efficacité énergétique de 45%, ce qui lui a permis d'éviter des besoins en électricité supplémentaires de 90 GWh environ. Swisscom s'associe désormais à l'Alliance pour les économies d'énergie du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (DETEC) pour éviter une crise énergétique imminente.

Swisscom rejoint l'Alliance pour les économies d'énergie du DETEC, soutenant les mesures d'économie d'énergie en coopération avec d'autres entreprises suisses afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement au cours de l'hiver 2022/23. Dans une première phase, l'entreprise est prête à prendre des mesures applicables rapidement concernant en particulier ses bureaux et ses Shops. D'ici novembre, l'éclairage intérieur et extérieur sera diminué progressivement autant que possible dans tous les Shops et les bureaux le soir et la nuit. Swisscom diminue en outre la température ambiante dans tous les bâtiments, la faisant passer à 20 degrés Celsius au maximum, et informe ses collaborateurs et ses clients de mesures d'économie d'électricité simples et efficaces. D'autres mesures telles que la fermeture temporaire de sites de bureaux ou des adaptations de l'infrastructure réseau et IT économisant de l'énergie sont également à l'étude. En outre, des échanges ont lieu avec les autorités compétentes pour déterminer si et, le cas échéant sous quelle forme Swisscom peut soutenir la production d'électricité en hiver via ses groupes électrogènes d'urgence.