Swisscom : Plus rapide chez vous, plus d'avantages en déplacement

Il y a trois ans, pour la première fois, un ménage suisse moyen transmettait plus d'un téraoctet de données par an sur le réseau fixe - environ dix fois plus que 8 ans auparavant. La croissance est encore plus forte sur le réseau mobile: comme le montre une récente étude de Sotomo, le volume de données a été multiplié par 200 depuis 2010. Tant sur le réseau fixe que mobile, cette tendance s'est poursuivie durant la pandémie. Et les déconfinements à grande échelle à l'été 2020 ne laissent pas présager de retour à la situation pré-coronavirus. La stratégie d'extension du réseau de Swisscom, communiquée début 2020, est donc plus essentielle que jamais: d'ici 2025, jusqu'à 60% des ménages et des commerces seront connectés à la fibre optique jusque dans le logement ou le bureau. Les clients vivant dans les agglomérations et certaines zones rurales pourront ainsi surfer à un débit pouvant atteindre 10 Gbit/s. Mais Swisscom étend également une grande partie des autres raccordements et augmente de manière massive la vitesse - jusqu'à 500 Mbit/s. «Partout où quelqu'un travaille à domicile, met en œuvre une idée d'entreprise en mode numérique ou souhaite simplement streamer de la musique et des vidéos, jouer en ligne ou consommer des actualités - nous sommes prêts et notre réseau aussi», déclare Dirk Wierzbitzki, responsable Clients privés et membre de la Direction. «Ces 15 derniers mois, la Suisse a connu une évolution numérique que nous attendions, avant la pandémie, pour le milieu de la décennie au plus tôt. Pour qu'un maximum de personnes puisse bénéficier des possibilités offertes par ce changement, nous augmentons délibérément et massivement la vitesse des offres d'entrée de gamme les plus populaires - pour le même prix.»

Nouvel avantage family: les personnes qui vivent ensemble en profitent désormais encore plus - même avec le Prepaid



Dans le même temps, Swisscom repense son programme d'avantages pour toutes celles et ceux qui vivent dans le même foyer et utilisent à la fois des abonnements Internet et Mobile de Swisscom. Les clients peuvent désormais choisir entre des frais d'abonnement mensuels moins élevés ou des prestations supplémentaires gratuites. En combinant inOne home (Internet plus en option Swisscom blue TV et/ou Téléphonie) et inOne mobile go, le client:

reçoit CHF 20.- de rabais par mois sur le premier abonnement Mobile. L'abonnement préféré inOne mobile go coûte ainsi CHF 60.- et, pour les moins de 30 ans, seulement CHF 50.- par mois.

reçoit CHF 30.- de rabais par mois sur chaque abonnement Mobile supplémentaire dans le foyer. inOne mobile go coûte ainsi CHF 50.- par mois et, pour les moins de 30 ans, seulement CHF 40.- par mois.

ou reçoit à la place gratuitement les options «International Calls» (téléphonie illimitée vers l'UE/Europe de l'Ouest/Etats-Unis/Canada) et «Connect Pack» (vitesse maximale disponible et utilisation de l'abonnement inOne sur max. 3 autres appareils) d'une valeur de CHF 40.- par mois.

Les utilisateurs Prepaid en profitent désormais eux aussi: les utilisateurs prepaid go et go young qui vivent dans le foyer inOne home reçoivent gratuitement chaque mois 500 Mo de volume de données.

Le nouvel avantage inOne family est attribué automatiquement avec effet immédiat à tous les nouveaux clients qui remplissent les conditions requises. Les clients existants qui bénéficient de l'ancien avantage inOne passeront au nouvel avantage family au moment de prolonger leur contrat.

Dirk Wierzbitzki: «Plus de vitesse pour nos clients ainsi qu'une offre attrayante pour les familles afin de combiner encore plus facilement le mobile et le fixe - c'est notre contribution à la société. A une époque où on apprend, on travaille et on streame tous ensemble à la maison, en mode numérique, notre réseau est plus essentiel que jamais. De plus, ces derniers mois l'ont clairement montré: nous sommes capables d'assumer cette charge grâce à des investissements annuels d'environ 1,6 milliard de francs. Pour aujourd'hui et pour demain. Car le besoin en bande passante et l'utilisation des données vont continuer de croître - aucun ralentissement n'est en vue.»