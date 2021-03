Swisscom : Test de communication mobile d'Ookla

À propos d'Ookla



Speedtest by Ookla est le leader mondial des tests de performance Internet et des diagnostics deréseau axés sur le consommateur. Avec plus de 10 millions de tests effectués par jour et un total deplus de 34 milliards de tests réalisés, Speedtest offre l'aperçu le plus complet sur les performances etl'accessibilité de l'Internet dans le monde. La plateforme de données intégrale de la société, appeléeSpeedtest Intelligence, est un outil de recherche et d'analyse important et fiable, utilisé par lesentreprises, les universités et les autorités gouvernementales pour analyser et mieux comprendrel'environnement complexe des services Internet par région et par fournisseur. L'appli Speedtest estdisponible en téléchargement pour iOS, Android, MacOS, Windows, Apple TV et Google Chrome.