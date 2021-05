Swisscom : réseau de transport optique confié à Nokia

Nokia indique avoir été sélectionné par Swisscom pour transformer l'infrastructure existante de l'opérateur télécoms helvétique en un réseau de transport optique entièrement automatisé et de grande capacité.



L'équipementier télécoms finlandais est le seul fournisseur à construire le réseau WDM/OTN de bout en bout dans tout le pays, réseau qui répondra à une demande de bande passante en croissance avec le télétravail, le streaming et le cloud.



Il transportera tout le trafic fixe et mobile de Swisscom et lui permettra de bénéficier de frais d'exploitation réduits et de dépenses d'investissement optimisées grâce à des opérations de service simplifiées et rationalisées par l'automatisation.



