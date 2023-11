Annonce événementielle selon l'art. 53 RC / Résultat du 3e trimestre 2023 Swisscom occupe une excellente position sur le marché +++ Chiffre d'affaires du groupe stable, résultat d'exploitation (EBIT) et bénéfice net en hausse +++ Investissements élevés dans la communication mobile et le réseau fixe +++ Clients privés: succès des abonnements blue et nouvelle TV-Box 5 +++ Clients commerciaux: croissance au sein des services informatiques +++ Fastweb: extension de la clientèle et progression du chiffre d'affaires et de l'EBITDA +++ Perspectives 2023: légère baisse des prévisions de chiffre d'affaires, EBITDA et investissements inchangés +++ Par Sepp Huber 02. novembre 2023 Facebook (ouvre une nouvelle fenêtre)

X (ouvre une nouvelle fenêtre)

Linkedin (ouvre une nouvelle fenêtre)

Xing (ouvre une nouvelle fenêtre)

WhatsApp (ouvre une nouvelle fenêtre)

E-Mail

Copier le lien

Aperçu des principaux chiffres

«Exactement 25 ans après son entrée en Bourse, Swisscom se trouve en excellente position et est bien armée pour affronter l'avenir.», déclare Christoph Aeschlimann, CEO. «Les neuf premiers mois de l'année affichent un excellent bilan financier, avec à la clé un résultat d'exploitation en hausse et un niveau élevé de satisfaction de la clientèle. Avec la nouvelle TV-Box 5, nous avons récemment lancé une nouveauté importante: cette Box offre beaucoup plus de possibilités, tout en étant bien plus petite et moins énergivore. En Italie, notre filiale Fastweb poursuit sa progression au niveau de la clientèle, du chiffre d'affaires et de l'EBITDA.»

Un chiffre d'affaires en légère baisse pour l'activité principale en Suisse, croissance chez Fastweb

Le chiffre d'affaires du groupe a connu une légère hausse de 0,3%, passant à CHF 8 202 mio. À taux de change constants, il en résulte une hausse de 0,9%. Dans l'activité principale en Suisse, le chiffre d'affaires a légèrement baissé (0,6%) à CHF 6 067 mio. Le chiffre d'affaires des services de télécommunications est passé à CHF 4 035 mio, ce qui correspond à une baisse de 1,4%. Le chiffre d'affaires des services informatiques pour les clients commerciaux a, quant à lui, augmenté de 2,6% pour atteindre CHF 877 mio. Les affaires restent sur leur lancée positive en Italie: par rapport à l'exercice précédent, Fastweb a vu son chiffre d'affaires augmenter de EUR 109 mio (+6,0%). Avec CHF 3 477 mio, le résultat d'exploitation consolidé avant amortissements (EBITDA) est supérieur de 4,1% à celui de l'exercice précédent. Sans effets exceptionnels et à taux de change constants, la hausse s'élève à 2,2%. Dans l'activité principale en Suisse, le recul du chiffre d'affaires a pu être amorti grâce à l'accroissement permanent de l'efficacité. Sur une base comparable, l'EBITDA a augmenté de 0,4%. Chez Fastweb, l'EBITDA comparable a augmenté de 1,9% (en euros). Par rapport à l'exercice précédent, le bénéfice net a augmenté de 7,9% pour atteindre CHF 1 310 mio.

Infrastructure du réseau: l'extension FTTH se poursuit

Swisscom investit en permanence dans la qualité, la couverture et la performance de son infrastructure de réseau et développe son leadership technologique. Avec CHF 1 630 mio, les investissements à l'échelle du groupe ont dépassé ceux de la même période de l'année dernière (+1,8%).

Réseau de communication mobile: couverture à plus de 79% avec la 5G+

Fin septembre, Swisscom desservait plus de 79% de la population suisse avec la 5G+. Une extension rapide se révèle impérative pour pouvoir garantir une qualité de réseau élevée et continuer à fournir à notre clientèle un réseau de communication mobile haut de gamme. Le Parlement national a donné un signal important pour améliorer les conditions-cadres d'une extension rapide du réseau 5G.

Extension des réseaux à large bande: plus de fibre optique pour toute la Suisse - Victoire au test Connect des réseaux fixes

Pour la troisième fois de suite, Swisscom a décroché la première place au test Connect des réseaux fixes. Fin septembre, 2,47 mio de logements et commerces - soit 45% - étaient raccordés à la fibre optique (FTTH). L'extension se poursuit: d'ici fin 2025, Swisscom va augmenter la couverture fibre optique à environ 55%, et à 70-80% d'ici 2030. Réseaux tiers inclus, d'ici 2025, environ deux tiers des logements et commerces de Suisse disposeront d'un raccordement à fibre optique.

Clientèle privée: succès des abonnements blue - nouvelle TV-Box 5 avec bien plus d'options

Le chiffre d'affaires des services de télécommunications dans le secteur de la clientèle privée est resté presque stable avec CHF 2 883 mio (-0,5%). Au total, le nombre de raccordements mobiles a augmenté de 0,5% pour atteindre 6,20 mio. Fin septembre, 2,04 mio de clients privés utilisaient des abonnements blue. Dans ce secteur, blue représente 49% de tous les abonnements mobiles et 81% des raccordements haut débit sur le réseau fixe. Le nombre de raccordements haut débit sur le réseau fixe Swisscom a baissé de 0,9% par rapport à l'exercice précédent, pour passer à 2,01 mio, et de 2,2% pour la télévision, passant ainsi à 1,54 mio. La nouvelle TV-Box 5 est arrivée le 24 octobre: elle a gagné 35% d'efficacité énergétique, est deux fois plus petite que le modèle précédent et se compose pour presque deux tiers de plastique recyclé - l'emballage est même entièrement exempt de plastique. Avec l'intégration de l'univers Google, de Disney+ comme nouveau partenaire de streaming et d'un nouveau «superbouquet» à prix avantageux incluant Disney+, Paramount+, Sky Cinema et blue Max, cette petite boîte offre des possibilités infinies.

Clientèle commerciale: forte concurrence et hausse de la demande en services informatiques

Le marché de la clientèle commerciale reste marqué par la pression sur les prix et les changements technologiques. Par rapport à l'exercice précédent, le chiffre d'affaires des services de télécommunications a baissé de 3,5% pour passer à CHF 1 152 mio. Swisscom occupe une solide position en tant que prestataire de services complet et la satisfaction de la clientèle est élevée. La demande en solutions cloud, Security, IoT et SAP ainsi qu'en applications pour entreprises a continué de croître. Le chiffre d'affaires des services informatiques a augmenté de 2,6% au cours des neuf premiers mois de 2023 pour atteindre CHF 877 mio.

Fastweb étend sa clientèle et progresse au niveau du chiffre d'affaires et de l'EBITDA

Au cours des neuf premiers mois, Fastweb a augmenté son chiffre d'affaires de 6,0% en monnaie locale. Sur le marché de la communication mobile, le nombre de raccordements a augmenté de 16,7% par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 3,43 mio. Le nombre de clients sur le réseau fixe (clients finaux et Wholesale) a augmenté au total de 2,5%, passant à 3,19 mio. Tandis que ce nombre a baissé de 3,1% pour passer à 2,61 mio dans le secteur des clients finaux, le nombre de raccordements très haut débit mis à la disposition d'autres opérateurs par Fastweb est passé à 579 000 (+38,5%). Les offres combinées jouent toujours un rôle important: 42% des clients utilisent une offre combinée comprenant réseau fixe et communication mobile. Le chiffre d'affaires réalisé avec les clients privés a augmenté de 1,5% pour s'établir à EUR 869 mio. Le chiffre d'affaires dans le segment de la clientèle commerciale a enregistré une hausse de 10,6%, passant à EUR 814 mio. Wholesale affiche également une hausse de 8,6% de son chiffre d'affaires, qui atteint EUR 228 mio. Au total, le chiffre d'affaires de Fastweb est passé à EUR 1 911 mio (+6,0%). Le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) ajusté a augmenté de EUR 12 mio (+1,9%).

Éviter le CO 2 chez les clients - L'objectif de 2025 est déjà atteint

Avec sa clientèle en Suisse, Swisscom a réussi à éviter l'émission de près d'1,2 mio de tonnes de CO 2 sur les neuf premiers mois de l'année en cours, atteignant d'ores et déjà son objectif fixé pour 2025 d'1 mio de tonnes de CO 2 évitées chaque année en Suisse. Les économies réalisées proviennent pour 80% de prestations de service pour le travail flexible, environ 10% de l'Internet des objets (IoT) et environ 10% des centres de calcul efficaces sur le plan énergétique pour les services cloud, des économies de papier ou de l'économie circulaire.

Perspectives financières: chiffre d'affaires légèrement ajusté pour 2023

En raison principalement de la position forte du franc suisse et de la baisse des ventes de matériel informatique en Suisse, Swisscom ajuste légèrement ses prévisions en matière de chiffre d'affaires pour 2023 et anticipe désormais un chiffre d'affaires net d'environ CHF 11,0 mia (auparavant CHF 11,1-11,2 mia). L'EBITDA attendu de CHF 4,6-4,7 mia ainsi que les investissements prévus à environ CHF 2,3 mia restent inchangés. Si les objectifs sont atteints, Swisscom entend proposer à l'Assemblée générale 2024 le versement d'un dividende attrayant inchangé de CHF 22.- par action au titre de l'exercice 2023.

Aperçu des chiffres les plus importants

1.1-

30.9.2023 1.1.-

30.9.2022 Variation

(après

ajustement)* Chiffre d'affaires net (en mio de CHF) 8 202 8 179 0,3%

(0,9%) Résultat d'exploitation avant amortissements, EBITDA (en mio de CHF) 3 477 3 341 4,1%

(2,2%) Résultat d'exploitation EBIT (en mio de CHF) 1 714 1 557 10,1% Bénéfice net (en mio de CHF) 1 310 1 214 7,9% Raccordements à haut débit Retail en Suisse (au 30.9 en milliers) 2 009 2 027 -0,9% Raccordements blue TV en Suisse (au 30.9 en milliers) 1 541 1 576 -2,2% Raccordements réseau mobile en Suisse (au 30.9 en milliers) 6 197 6 166 0,5% Raccordements à haut débit Fastweb (au 30.9 en milliers) 2 613 2 696 -3,1% Raccordements réseau mobile Fastweb (au 30.9 en milliers) 3 428 2 937 16,7% Investissements (en mio de CHF) 1 630 1 601 1,8% Dont investissements en Suisse (en mio de CHF) 1 193 1 147 4,0% Collaborateurs du groupe (équivalents temps plein au 30.9) 19 686 19 033 3,4% Dont collaborateurs en Suisse (équivalents temps plein au 30.9) 16 048 15 786 1,7% Chiffre d'affaires net (en mio de CHF) 1.1-

30.9.2023 8 202 1.1.-

30.9.2022 8 179 Variation

(après

ajustement)* 0,3%

(0,9%) Résultat d'exploitation avant amortissements, EBITDA (en mio de CHF) 1.1-

30.9.2023 3 477 1.1.-

30.9.2022 3 341 Variation

(après

ajustement)* 4,1%

(2,2%) Résultat d'exploitation EBIT (en mio de CHF) 1.1-

30.9.2023 1 714 1.1.-

30.9.2022 1 557 Variation

(après

ajustement)* 10,1% Bénéfice net (en mio de CHF) 1.1-

30.9.2023 1 310 1.1.-

30.9.2022 1 214 Variation

(après

ajustement)* 7,9% Raccordements à haut débit Retail en Suisse (au 30.9 en milliers) 1.1-

30.9.2023 2 009 1.1.-

30.9.2022 2 027 Variation

(après

ajustement)* -0,9% Raccordements blue TV en Suisse (au 30.9 en milliers) 1.1-

30.9.2023 1 541 1.1.-

30.9.2022 1 576 Variation

(après

ajustement)* -2,2% Raccordements réseau mobile en Suisse (au 30.9 en milliers) 1.1-

30.9.2023 6 197 1.1.-

30.9.2022 6 166 Variation

(après

ajustement)* 0,5% Raccordements à haut débit Fastweb (au 30.9 en milliers) 1.1-

30.9.2023 2 613 1.1.-

30.9.2022 2 696 Variation

(après

ajustement)* -3,1% Raccordements réseau mobile Fastweb (au 30.9 en milliers) 1.1-

30.9.2023 3 428 1.1.-

30.9.2022 2 937 Variation

(après

ajustement)* 16,7% Investissements (en mio de CHF) 1.1-

30.9.2023 1 630 1.1.-

30.9.2022 1 601 Variation

(après

ajustement)* 1,8% Dont investissements en Suisse (en mio de CHF) 1.1-

30.9.2023 1 193 1.1.-

30.9.2022 1 147 Variation

(après

ajustement)* 4,0% Collaborateurs du groupe (équivalents temps plein au 30.9) 1.1-

30.9.2023 19 686 1.1.-

30.9.2022 19 033 Variation

(après

ajustement)* 3,4% Dont collaborateurs en Suisse (équivalents temps plein au 30.9) 1.1-

30.9.2023 16 048 1.1.-

30.9.2022 15 786 Variation

(après

ajustement)* 1,7%

* Sur une base comparable et à taux de change constants

Swisscom utilise divers indicateurs de performance alternatifs. Les définitions ainsi que le rapprochement avec les valeurs conformes aux IFRS sont présentés dans le rapport intermédiaire au 30 septembre 2023.

Facebook (ouvre une nouvelle fenêtre)

X (ouvre une nouvelle fenêtre)

Linkedin (ouvre une nouvelle fenêtre)

Xing (ouvre une nouvelle fenêtre)

WhatsApp (ouvre une nouvelle fenêtre)

E-Mail

Copier le lien

Downloads Christoph Aeschlimann, CEO de Swisscom(ouvre une nouvelle fenêtre) Links Le rapport intermédiaire détaillé (ouvre une nouvelle fenêtre)



Autres documents

Swisscom AG

SCMN / Valor 874251 / ISIN CH0008742519

Group Media Relations

CH-3050 Bern

Phone +41 58 221 98 04

Fax +41 58 221 81 53

E-Mail media@swisscom.com

www.swisscom.ch

Disclaimer Ce message contient des déclarations prospectives. Dans ce message, de telles déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, des déclarations concernant notre situation financière, les résultats d'opérations et d'activités et certains de nos plans et objectifs stratégiques. Ces déclarations prospectives étant exposées à des risques et à des incertitudes, les résultats futurs réels peuvent être sensiblement différents de ceux ressortant expressément ou implicitement de ces déclarations. Nombre de ces risques et incertitudes concernent des facteurs que Swisscom n'a pas la capacité de contrôler ou d'estimer précisément, tels que les futures conditions du marché, les fluctuations monétaires, le comportement des autres acteurs du marché, les interventions des régulateurs de l'État et d'autres facteurs de risque détaillés dans les dossiers et rapports passés et futurs de Swisscom et Fastweb, y compris ceux déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine et dans les dossiers, communiqués de presse, rapports et autres informations passés et futurs qui sont publiés sur les sites Internet des sociétés du groupe Swisscom. Les lecteurs sont invités à ne pas s'appuyer à l'excès sur les déclarations prospectives, qui ne valent qu'à la date de la présente communication. Swisscom écarte toute intention ou obligation de mettre à jour et revoir ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite d'une nouvelle information, d'événements futurs ou autrement.

Contactez-nous Media Relations media@swisscom.com

Tel. +41 58 221 98 04

Dernières nouvelles de Swisscom