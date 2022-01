Swisscom prend le contrôle d'Innovative Web

Zurich (awp) - Le groupe de télécommunications Swisscom est devenu l'actionnaire majoritaire de l'entreprise zurichoise Innovative Web, spécialisée dans les solutions web et l'administration électronique. Cette prise de participation permet au géant bleu de renforcer son offre Localcities, destinée aux communes et associations suisses.

Fondée en 2000, la société au bord de la Limmat emploie 50 personnes et compte parmi les principaux fournisseurs de ce secteur, indique un communiqué publié mercredi. Les détails financiers de cette acquisition n'ont pas été divulgués.

Innovative Web développe notamment des sites internet et des solutions pour l'administration électronique dont des comptes pour les citoyens liés au guichet communal et l'échange électronique avec les écoles. Ses clients sont principalement des communes, des villes, des cantons, des écoles et d'autres associations proches de l'action publique.

"Avec l'appui d'Innovative Web, nous allons pouvoir mutualiser les modules techniques et développer de nouvelles solutions innovantes afin de satisfaire pratiquement chaque besoin des quelque 2200 communes suisses, quelle que soit leur taille", indique Stefano Santinelli, directeur général de Swisscom Directories, cité dans le communiqué.

