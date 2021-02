Swisscom rachète le spécialiste du e-commerce Webtiser

Zurich (awp) - Le groupe de télécommunications Swisscom a réalisé le rachat de Webtiser, spécialisé dans l'e-commerce, pour compléter son offre dans ce secteur. Les détails financiers de cette opération n'ont pas été dévoilés.

Fondé en 1998, Webtiser compte une quarantaine de collaborateurs et collaboratrices. Cette acquisition porte l'effectif de la propre unité SAP de Swisscom à 440 personnes, précise mercredi un communiqué.

Cette transaction réunit l'expertise des deux sociétés en matière de conseil SAP, un ensemble de logiciels de gestion pour des entreprises.

Le géant bleu détient plus de 280 clients dans ce secteur et Webtiser, une quarantaine dont Valora et ses magasins sans caisses.

"La pandémie a soudainement révolutionné la façon dont les entreprises communiquent avec leurs clients. Les clients et les consommateurs - y compris dans l'environnement B2B - attendent de plus en plus des expériences numériques intégrales. Avec le rachat de Webtiser, spécialiste de l'expérience client, nous sommes prêts à accompagner notre clientèle dans ce changement", fait remarquer Urs Lehner, le responsable de la division Swisscom Business Customers.

lk/fr/al