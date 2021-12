Swisscom : renforce ses compétences informatiques pour PME

Swisscom veut contribuer à façonner l'avenir numérique des PME suisses et être leur interlocuteur de choix pour toutes les questions liées aux TIC. Avec le passage au tout IP, Swisscom a posé la première pierre d'une gestion globale des projets de numérisation et de sa transition active du statut d'entreprise de télécommunications à celui de fournisseur de solutions TIC.

Avec le rachat des sociétés du groupe MTF actives en Suisse alémanique et dans la Principauté de Liechtenstein, Swisscom acquiert un fournisseur établi de solutions IT globales, disposant de son propre business cloud pour les PME clientes. La finalisation de la reprise est prévue pour le premier trimestre 2022. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction.

Cette acquisition vise à consolider les compétences informatiques de Swisscom ainsi qu'à étendre son portefeuille d'offres IT pour les PME, afin d'apporter une réponse plus complète aux entreprises de Suisse alémanique ayant des exigences très spécifiques en matière d'informatique. «Avec ce regroupement, nous nous attaquons aux situations où nos solutions IT standardisées ne suffisent plus à répondre aux besoins spécifiques de certains clients» déclare Urs Lehner, le responsable Clients commerciaux chez Swisscom. «Nous soulignons ainsi nos ambitions de croissance dans le domaine informatique et nous rapprochons de notre vision d'accompagner intégralement les PME en Suisse sur tous les aspects liés à la télécommunication et l'informatique.»

À l'heure actuelle, Swisscom mise déjà sur un réseau de partenaires TIC solides dans toute la Suisse pour ce qui concerne les solutions standardisées et évolutives destinées au marché des PME. Swisscom s'en tient à ce réseau, à la coopération à long terme avec ces partenaires et continue à développer ses partenariats et le portefeuille TIC existant.

Les sociétés acquises par Swisscom et l'ensemble de leurs 170 collaborateurs seront regroupés au sein de la société MTF Solutions AG. Celle-ci va œuvrer en tant que filiale indépendante de Swisscom, avec son propre portefeuille IT, et poursuivre ses activités existantes sur le marché des PME. «Swisscom et MTF Solutions AG se complètent parfaitement dans le secteur des PME. Nous sommes convaincus que cette étape offre de nouvelles perspectives pour Swisscom, MTF et nos clients» affirme Florian Meier, le CEO désigné de MTF Solutions AG.