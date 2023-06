B2B Swisscom renforce son offre de solutions ERP pour les PME En acquérant Axept Business Software AG, l'un des principaux partenaires d'intégration et d'exploitation du logiciel ERP suisse Abacus, Swisscom consolide ses compétences dans le domaine des Core Business Applications et soutient la compétitivité des PME helvétiques en qualité de partenaire de numérisation global. Par Armin Schädeli 23. juin 2023 Facebook (ouvre une nouvelle fenêtre)

Twitter (ouvre une nouvelle fenêtre)

Linkedin (ouvre une nouvelle fenêtre)

Xing (ouvre une nouvelle fenêtre)

WhatsApp (ouvre une nouvelle fenêtre)

E-Mail

Copier le lien

En tant qu'«Innovator of Trust», Swisscom souhaite contribuer à façonner l'avenir de l'économie suisse dans un monde de plus en plus numérisé et interconnecté. Par le biais de l'acquisition de l'intégrateur Abacus Axept Business Software AG, Swisscom élargit encore son offre de solutions dans le domaine des Business Applications pour les PME, et renforce en particulier le secteur des services ERP en Suisse alémanique, où elle propose déjà des SAP Services à ses grands clients.

Axept est l'un des principaux partenaires d'intégration et d'exploitation de la très célèbre solution ERP suisse Abacus, dont il est «Gold Partner», et compte dans son portefeuille de clients quelque 1500 petites et moyennes entreprises issues des branches les plus diverses. Axept dispose en outre de compétences avérées en matière de mise en œuvre de solutions de Business Intelligence et de gestion de données, et propose via PROVIS sa propre solution de gestion des constructions. Une fois l'acquisition finalisée, l'entreprise, qui emploie quelque 180 personnes sur ses sites de Zurich, de Bâle, de Berne et de St-Gall, deviendra une filiale de Swisscom. Elle continuera toutefois d'opérer sur le marché sous sa propre marque et restera dirigée par Raphael Kohler, son CEO actuel.

Comme l'explique Patrick Minder, Head Platforms & Applications de Swisscom: «L'acquisition d'Axept constitue une étape importante pour Swisscom, qui désire soutenir encore plus largement les PME helvétiques dans le cadre de leur IT & Business Transformation. Nous sommes heureux d'accueillir Axept au sein de la famille Swisscom et souhaitons la bienvenue à nos 180 nouveaux collègues engagés.»

Raphael Kohler, CEO d'Axept, partage son enthousiasme: «Swisscom et Axept se complètent parfaitement dans le secteur des PME. Nous sommes convaincus que cette acquisition permettra aux deux parties d'exploiter des synergies et renforcera encore le positionnement à long terme d'Axept sur le marché. Avec Swisscom, nous aurons à nos côtés un partenaire digne de confiance qui offrira un grand potentiel de développement à notre personnel ainsi qu'à notre clientèle et nous aidera à poursuivre notre évolution et notre croissance.»

Claudio Hintermann, CEO d'Abacus Research AG, voit lui aussi cette transaction d'un bon œil: «Je me réjouis de savoir qu'Axept, qui constitue un partenaire solide et de longue date, est entre de bonnes mains. Avec le soutien de Swisscom, nous pourrons encore accélérer la numérisation de nos PME en Suisse.»

La clôture a eu lieu le 19 juin 2023. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction.

Facebook (ouvre une nouvelle fenêtre)

Twitter (ouvre une nouvelle fenêtre)

Linkedin (ouvre une nouvelle fenêtre)

Xing (ouvre une nouvelle fenêtre)

WhatsApp (ouvre une nouvelle fenêtre)

E-Mail

Copier le lien

Downloads Patrick Minder, Head Platforms & Applications pour les clients commerciaux de Swisscom, et Raphael Kohler, CEO d'Axept(ouvre une nouvelle fenêtre) Informations complémentaires: Axept Business Software AG(ouvre une nouvelle fenêtre)

Contactez-nous Media Relations media@swisscom.com

Tel. +41 58 221 98 04

Dernières nouvelles de Swisscom