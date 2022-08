Swisscom: résultat à mi-parcours terni par des effets uniques

Zurich (awp) - Swisscom a bouclé les six premiers mois de 2022 sur un bénéfice net de 785 millions de francs suisses, en repli de près d'un quart en rythme annuel. La performance semestrielle a été grevée par plusieurs effets non-récurrents, notamment une amende de près de 72 millions infligée par la Commission de la concurrence (Comco).

Ajusté de cette dernière et d'effets de base liés à une participation de la filiale italienne Fastweb et la vente d'une autre en Belgique, qui s'étaient traduits par des gains supplémentaires de 245 millions un an plus tôt, le bénéfice semestriel aurait progressé de 8,2%, a assuré l'opérateur historique jeudi dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a reculé de 1,6% à 5,49 milliards de francs suisses, un repli que l'entreprise explique par la pression concurrentielle et tarifaire sur les recettes des services de télécommunication. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est contracté de 5,4% à 2,19 milliards, alors que le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a glissé sous le milliard (-8,3%).

Performance solide

"Nous avons enregistré un solide premier semestre", estime le nouveau directeur général (CEO) du groupe Christoph Aeschlimann, cité dans le communiqué, soulignant la bonne tenue du résultat d'exploitation malgré un environnement de marché difficile.

La copie rendue par le géant bleu s'est toutefois révélée inférieure en tous points aux projections des analystes sondés par AWP, la performance opérationnelle et nette s'inscrivant même légèrement en dessous des expectatives les plus conservatrices.

Pour la suite de l'exercice, la direction de Swisscom a confirmé l'ensemble de ses objectifs, à savoir un chiffre d'affaires net compris entre 11,1 et 11,2 milliards, un Ebitda d'environ 4,4 milliards et des investissements à hauteur de 2,3 milliards. Si les objectifs sont atteints, l'entreprise prévoit de verser à ses actionnaires un dividende inchangé de 22 francs suisses par action.

Nouveaux abonnements

En téléconférence, la direction du groupe est revenue sur les économies de coûts. Celles-ci n'ont atteint que 47 millions après les six premiers mois de l'année, moins de la moitié des 100 millions visés pour l'ensemble de l'exercice, en raison des dépenses liées au lancement d'une nouvelle gamme d'abonnements en mai.

La plupart des économies sont prévues pour le troisième et le quatrième trimestre, a souligné M. Aeschlimann, qui a officiellement succédé à Urs Schaeppi début juin à la tête de l'ex-régie fédérale.

Dans l'ensemble, les analystes ont salué la performance de Swisscom à mi-parcours, rappelant que les effets exceptionnels étaient connus. "Le rythme de contraction dans les revenus de services a ralenti, ce qui est encourageant" relève Vontobel, qui y voit un signe de relâchement de la pression sur les prix.

A la Bourse, l'action Swisscom a fini sur un recul de 0,1% à 503,80 francs suisses, dans un SMI en hausse de 0,21%.

buc/vj/rq/ib