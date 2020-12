Swisscom s'assure les droits pour les grandes ligues de foot suisses

Zurich (awp) - Swisscom, via sa plateforme télévisée blue Sports, a décroché les droits de retransmission pour l'ensemble des matchs de Super League et de Challenge League pour les saisons 2021 à 2025. Les retransmissions seront également disponibles pour les clients d'autres fournisseurs via l'application du géant bleu, a annoncé ce dernier vendredi.

Les détails financiers du contrat conclu avec la Swiss Football League (SFL) n'ont pas été divulgués dans le communiqué de Swisscom.

La SFL a pour sa part précisé avoir signé un contrat "court" avec son partenaire contractuel blue Entertainment AG, filiale du groupe de télécoms. Un match par journée de Super League continuera à être retransmis en accès libre sur les canaux de la SSR. Concernant la Challenge League, 36 matches par saison seront diffusés sur les chaînes gratuites. Des négociations sont également en cours avec d'éventuels sous-licenciés pour le rencontres de seconde division.

Les détails sur l'attribution des droits internationaux seront dévoilés à une date ultérieure.

al/ck