Swisscom signe une solide performance trimestrielle

Zurich (awp) - Swisscom a enregistré des résultats conformes aux attentes sur les trois premiers mois de l'année. Alors que l'inflation pèse, le géant des télécommunications n'exclut plus de relever ses prix à l'avenir, au plus tôt en 2024.

Swisscom est confronté à des coûts en hausse, qu'il s'agisse de l'énergie ou des salaires, a indiqué jeudi dans une téléconférence le directeur général (CEO) Christoph Aeschlimann. "Nous essayons de compenser les coûts plus élevés avec des économies. Mais nous ne pouvons pas non plus exclure des hausses de prix dans le futur", a-t-il déclaré.

Il y a quelques semaines, l'entreprise a modifié ses conditions générales de vente, avec la possibilité d'augmenter les prix une fois par an, en fonction de l'inflation, sans que les clients puissent résilier leur contrat de manière anticipée.

Les associations de protection des consommateurs ont critiqué cette décision, alors qu'elle a suivi une annonce similaire du concurrent Sunrise. A compter du 1er juillet, ce dernier relève les prix des abonnements d'environ 4%.

Surpris par la rapidité de Sunrise, M. Aeschlimann a indiqué "qu'après 20 ans de baisse des prix, il s'agira de voir si un changement de tendance s'opère" au cours des prochains mois.

Toutefois, la liste des prix des abonnements est une chose, mais le marché fonctionne également avec les offres promotionnelles, offrant des rabais allant parfois jusqu'à 70% et valables à vie: "De tels rabais ne sont pas durables" et affectent la perception des prix des consommateurs, selon M. Aeschlimann.

Résultats trimestriels conformes aux attentes

La performance au premier trimestre a été globalement en ligne avec les attentes. Les recettes ont totalisé 2,75 milliards de francs suisses, quasiment stables par rapport à l'année précédente.

Le résultat d'exploitation consolidé avant amortissements (Ebitda) a augmenté de 2,4% à 1,16 milliard. À taux de change constants, il a augmenté de 3,0%. Le bénéfice net a reculé de 1,1% à 442 millions.

A l'exception du bénéfice net, qui a dépassé les attentes du marché, fixées en moyenne à 434 millions, tous les chiffres sont en ligne avec les prévisions du consensus AWP.

Dans l'activité principale en Suisse, le chiffre d'affaires a diminué de 0,6% à 2,04 milliards. Le marché de la clientèle commerciale reste sous pression en raison de l'érosion des prix.

Chez Fastweb, qui regroupe les activités en Italie, la croissance s'est poursuivie à un rythme soutenu. La filiale aura un nouveau directeur en la personne de Walter Renna à compter du 1er octobre 2023.

Progression de la couverture 5G

À fin mars 2023, Swisscom couvrait plus de 75% de la population suisse avec la 5G+. L'arrêt de référence du Tribunal fédéral sur la 5G est positif et constitue "un signal important pour que les autorités approuvent les demandes de permis de construire, mais aussi à l'attention de la population", a commenté M. Aeschlimann.

Pour l'exercice en cours, Swisscom vise un chiffre d'affaires entre 11,1 et 11,2 milliards de francs suisses et un Ebitda oscillant entre 4,6 et 4,7 milliards. Les investissements sont prévus à environ 2,3 milliards de francs suisses et le dividende à 22 francs suisses par action, si les objectifs sont atteints.

Les analystes ont salué le contrôle des coûts et les attentes de Swisscom sur le volet de la rentabilité opérationnelle. Le titre a été qualifié de bonne protection dans les phases boursières tumultueuses.

Vers 14h10, le titre Swisscom reculait de 3,3% à 599,20 francs suisses, tandis que le SMI lâchait 0,68%.

ol/jh/fr