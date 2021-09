Swisscom : transforme l'e-sport en sport national suisse

Ce week-end s'achève la 6e saison de la Swisscom Hero League - avec les grandes Finals de trois jeux: «Counter Strike: Global Offensive», «Clash Royale» et «League of Legends». Les finales sont diffusées dans le cadre d'un des plus grands événements de gaming de Suisse, le HeroFest présenté par Swisscom à Berne. Mais comme toujours, les événements de ce type sont tout aussi appréciés en ligne que hors ligne: au cours des 12 derniers mois, 835 000 personnes ont regardé au moins une diffusion de jeu de Swisscom - via Twitch ou Blue TV. «Cela montre très clairement que l'e-sport est devenu un sport de masse», explique Annette Kohler, Account Owner E-Sport & Gaming chez Swisscom. «Nous voulons en tenir compte et partir sur de nouvelles bases pour la Swisscom Hero League 2022. Nous mettons en avant les attentes et particularités suisses.» L'e-sport a d'abord connu un boom dans des pays d'Asie comme le Japon avant de s'établir également aux États-Unis comme sport de masse puis de gagner du terrain en Europe. Dans ce contexte, Swisscom mise sur des offres suisses - à même de répondre aux besoins spécifiques des joueurs du pays, notamment à travers une présence accrue dans les différentes régions et le plurilinguisme.

Tout le monde peut jouer - grâce à de nouveaux formats avec un nouveau partenaire



Les populaires «Gaming Cups» sont étendues et deviennent des compétitions accessibles au public. L'accent est mis sur des jeux à succès comme «Fortnite», et les fans pourront se réjouir de la continuation de la série de 2019 et 2020 - d'autres jeux seront annoncés au fur et à mesure.

Pour permettre au plus grand nombre possible de personnes résidant en Suisse d'accéder à du gaming content, la Hero League bascule de l'anglais au suisse allemand et au français dans les streams. On parlera également la même langue que les joueurs dans le processus d'inscription, les communautés et l'encadrement. Par ailleurs, des gaming influencers et community managers seront spécialement intégrés. Annette Kohler: «Les sports physiques existent depuis toujours grâce aux gens qui s'engagent et les incarnent localement. Nous voulons suivre exactement le même principe pour le gaming - mais bien entendu d'une façon plus numérique, plus adaptée au sport.» C'est quelque chose qui n'existe encore nulle part ailleurs dans le monde. «L'e-sport s'est développé à l'international. Dorénavant, nous l'ancrons en Suisse. Nous sommes persuadés qu'il connaîtra ainsi un grand avenir radieux.»

Pour mettre cela en œuvre, Swisscom collaborera à partir du 1er janvier 2022 avec MYI Entertainment, l'une des agences européennes leaders dans le domaine de l'e-sport et du gaming. MYI est basée à Berne et possède plusieurs bureaux à Zurich et à Munich. La collaboration avec l'actuel partenaire ESL s'arrête en fin d'année. «Nous remercions ESL pour la formidable collaboration. Ensemble, nous avons fait passer l'e-sport en Suisse de sport de niche à sport de masse - avec MYI, nous sommes prêts à transformer l'e-sport en sport national. Pour nous, cela veut aussi dire: encore plus de proximité, de simplicité, de diversité.»