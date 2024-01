Zurich (awp) - Swisscom prévoit de consacrer 100 millions de francs suisses au cours des prochaines années pour mener à bien ses projets dans l'intelligence artificielle. Une coopération a été annoncée mardi avec le géant américain Nvidia, en marge du forum économique mondial (WEF) à Davos.

La coopération avec la firme technologique basée à Santa Clara a pour but de développer des supercalculateurs, des ordinateurs à hautes performances de calculs, en Suisse et en Italie, précise le géant bleu mardi dans un communiqué. Ces appareils seront basés sur l'écosystème de Nvidia et notamment son logiciel d'intelligence artificielle, qui permet "de concevoir, personnaliser et déployer des modèles d'IA générative", précise Swisscom.

"Travailler avec Nvidia nous permet de créer une passerelle entre les possibilités technologiques et les besoins des clients. Nous allons dans un premier temps construire une infrastructure performante pour créer des services dignes de confiance", a relevé Christoph Aeschlimann, directeur général de Swisscom.

Les opérateurs télécoms ont un rôle important à jouer dans l'établissement d'une infrastructure fiable pour le développement de solutions utilisant l'intelligence artificielle. "La Suisse, avec ses nombreuses multinationales, a besoin d'établir une souveraineté propre et digne de confiance dans ce domaine. Et c'est là que nous intervenons: nous développons une IA fiable et sécurisée, typiquement suisse, main dans la main avec Nvidia", poursuit M. Aeschlimann.

Swisscom devient également revendeur de la technologie Nvidia dans le cadre de la coopération. Pour l'entreprise, cette étape s'inscrit dans la continuité de la stratégie liée à l'IA, alors que cette dernière est déjà utilisée dans de nombreux domaines comme le service clients ou l'exploitation du réseau.

ol/al