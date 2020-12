Test connect: Swisscom gagnante pour la 11e fois

Depuis des années, Swisscom a pour objectif de proposer à ses clientes et clients le meilleur réseau mobile de Suisse. Elle l'a prouvé à maintes reprises dans des tests indépendants. Cette année encore, Swisscom s'octroie tous les tests importants, comme celui de CHIP, PC Magazin, nPerf et Ookla. Et maintenant, elle remporte pour la 11e fois le test de réseaux mobiles du magazine connect. Cela montre qu'avec son partenaire Ericsson, Swisscom développe de manière optimale le réseau mobile pour ses clientes et clients malgré des conditions de déploiement difficiles, et qu'elle parvient même cette année à être sacrée championne du test avec la mention «exceptionnel» en décrochant 960 points sur 1000. connect a également mesuré le réseau 5G de Swisscom et lui a décerné l'Innovation Award. Selon connect, Swisscom termine sur la première marche du podium pour la couverture 5G et son réseau est présent avec une fiabilité élevée là où il peut déjà être utilisé.

«Sur un marché suisse très disputé, Swisscom réussit à surpasser son puissant rival Sunrise pour la troisième fois d'affilée. Mais les premiers gagnants sont les clientes et clients qui bénéficient en Suisse d'un réseau mobile de qualité très bonne à excellente», écrit le magazine connect, confirmant ainsi les déclarations de Christoph Aeschlimann, CTIO de Swisscom: «Nous voulons proposer à nos clientes et clients le meilleur réseau et nous sommes heureux de recevoir cette distinction. Cependant, face aux conditions de déploiement difficiles, il sera à l'avenir de plus en plus compliqué d'obtenir des résultats exceptionnels lors de ces tests.»