Test connect des réseaux fixes: Swisscom, championne d'excellence

Swisscom signe cette année le meilleur résultat parmi tous les opérateurs suisses et remporte également les deux catégories de vitesse jusqu'à 1 Gbit/s et 10 Gbit/s. Swisscom est le seul opérateur à obtenir la meilleure note «excellent». «Ce magnifique résultat me ravit particulièrement et souligne l'excellence de notre réseau», déclare Christoph Aeschlimann, CEO de Swisscom. «Tout cela est possible grâce à l'engagement de nos équipes, qui s'investissent chaque jour pour connecter au mieux nos clientes et clients.»

Le magazine spécialisé a évalué la qualité et la performance des réseaux haut débit dans les deux catégories de vitesse. Les mesures portaient sur les transmissions Internet, les services web et la Web TV. Les connexions VoIP constituaient elles aussi un composant important. connect reconnaît plusieurs points forts à Swisscom: «Des performances exceptionnelles dans les tests Internet haut débit, le temps de résolution DNS le plus court, les pings les plus rapides pour les jeux en ligne, les meilleures durées de communication VoIP et les temps de réponse YouTube les plus courts.» Bilan de connect: «Le leader du marché Swisscom s'octroie un doublé impressionnant dans les deux catégories de vitesse. Les offres de l'opérateur sont aussi bien sur le 1 Gbit/s que sur le 10 Gbit/s en fibre optique.».



Réseau fixe et mobile au top, même à l'échelle internationale



Cette victoire montre que les efforts constants de Swisscom pour déployer le réseau portent leurs fruits. D'ici fin 2025, notre couverture en fibre optique en Suisse va atteindre entre 50% et 60% et nous allons poursuivre l'extension de la communication mobile. Par ailleurs, avec son leadership technologique, Swisscom est toujours à l'avant-garde dans le lancement des dernières innovations. C'est le cas par exemple de la technologie en fibre optique 50G PON, qui permet une vitesse de transmission de 50 Gbit/s et peut s'utiliser indépendamment de l'architecture réseau. Récemment, Swisscom a été le premier opérateur au monde à intégrer avec succès cette technologie dans le réseau réel d'une commune suisse à des fins de test. Les tests de connect soulignent toute l'excellence des réseaux en Suisse à ce jour. En comparaison directe avec les opérateurs allemands et autrichiens, Swisscom occupe régulièrement les premières places. Grâce aux réseaux puissants et aux dernières innovations technologiques, nos clientes et clients sont prêts à saisir les nombreuses opportunités du monde numérique.

