Swissquote Group Holding Ltd : A proximité d'une résistance clé

Données financières CHF USD EUR CA 2021 476 M 515 M 443 M Résultat net 2021 181 M 196 M 169 M Tréso. nette 2021 6 147 M 6 656 M 5 721 M PER 2021 15,6x Rendement 2021 1,28% Capitalisation 2 803 M 3 040 M 2 609 M VE / CA 2021 -7,03x Capi. / CA 2022 5,57x Nbr Employés - Flottant 64,4% Prochain événement sur SWISSQUOTE GROUP HOLDING LTD 04/11/21 ZKB Swiss Equity Conference Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 189,20 CHF Objectif de cours Moyen 199,00 CHF Ecart / Objectif Moyen 5,18% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Marc Bürki Chief Executive Officer Yvan Cardenas Chief Financial Officer Markus Dennler Chairman Alexandru Craciun Chief Technology Officer Lino Finini Chief Operating Officer