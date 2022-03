Bénéfice annuel plus que doublé pour Swissquote

Zurich (awp) - Swissquote a signé une performance de choix en 2021, multipliant par plus que deux son bénéfice net à 193,1 millions de francs suisses. Le dividende proposé est presque augmenté de moitié, à 2,20 francs suisses par action. L'un des fondateurs de la banque en ligne, Paolo Buzzi, va quitter la direction.

Le courtier en ligne glandois confirme jeudi les chiffres préalables diffusés à mi-janvier, revendiquant un chiffre d'affaires à un niveau inégalé à 479,6 millions de francs suisses (+49%).

Les recettes ont été dopées par les commissions, en hausse de 10,4% à 161,2 millions de francs suisses. Les revenus tirés des cryptoactifs ont presque été multipliés par sept, à 102,1 millions, tandis que ceux issus du négoce de devises (eForex) se sont établis à 121,3 millions (+13%). En contrepartie, le résultat net des opérations d'intérêts a chuté de 10% à 23,2 millions, en raison de la faiblesse des taux.

Les efforts de recrutement ont fortement pesé sur les charges d'exploitation, qui ont bondi de près de 18% à 249,1 millions de francs suisses. A fin décembre, le groupe employait 952 personnes (+18,3%). Les dépenses de marketing ont également contribué à la hausse, Swissquote ayant notamment lancé une campagne de parrainage avec l'UEFA pour deux compétitions de football (Europa League et Europa Conference League).

Dans son communiqué, la banque vaudoise évoque un "niveau record" des afflux de nouveaux capitaux et d'avoirs clients, grâce à l'expansion à l'étranger. Les avoirs clientèle se sont ainsi envolés de 40,5% à 55,9 milliards, grâce à des marchés financiers porteurs et des afflux nets de 9,6 milliards (5,3 milliards en 2020).

Swissquote a enregistré des afflux nets de 1,4 milliard de francs suisses en janvier et février. Pour l'exercice dans son ensemble, le chiffre d'affaires et le bénéfice net devraient stagner (+0,7%) à respectivement 475 et 225 millions, en raison d'une situation difficile sur les marchés financiers, notamment. A moyen terme, ces indicateurs sont attendus à 750 et 350 millions

Une page se tourne au sein du groupe avec le départ de Paolo Buzzi, l'actuel directeur général adjoint de la banque en ligne. Le responsable, qui a cofondé la banque avec le patron Marc Bürki, va quitter le comité exécutif mais devrait intégrer le conseil d'administration, si les actionnaires viendront avaliser ce choix.

L'assemblée générale du 6 mai devra également se prononcer sur la candidature de Demetra Kalogerou comme administratrice. Le vice-président Martin Naville ne briguera pas de nouveau mandat.

fr/ck