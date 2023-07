Communiqué de presse Gland/Zurich, le 4 juillet 2023

Invest Easy : Swissquote introduit la solution d'investissement et d'épargne pour les

adeptes de simplicité

Swissquote lance les investissements en un clic avec quatre stratégies de type professionnel prédéfinies, des taux d'intérêt compétitifs allant jusqu'à 2 % sur les dépôts d'espèces, selon la devise, et peu ou pas de frais.

La grande agitation du monde actuel et nos vies bien remplies peuvent rendre les décisions d'investissement et d'épargne très compliquées. D'innombrables facteurs doivent être pris en compte. Nombreux sont ceux qui retardent leurs décisions d'investir, perdant ainsi de potentielles opportunités d'intérêt et de rendement. Pour y remédier, Swissquote, le leader suisse de la banque en ligne, lance Invest Easy, sa solution innovante d'investissement et d'épargne pour les adeptes de simplicité, le 4 juillet 2023.

Cette nouvelle solution pour la création de capital rend les investissements plus simples et plus accessibles que jamais. Elle propose quatre stratégies de type professionnel prédéfinies, des taux d'intérêt compétitifs allant jusqu'à 1 % sur les dépôts d'espèces en CHF et jusqu'à 2 % en GBP, et peu ou pas de frais. Invest Easy est disponible directement depuis un compte Swissquote et permet d'investir en un clic, selon l'appétence au risque et aux opportunités de chacun.

Quatre stratégies de type professionnel prédéfinies

Dans sa phase initiale, Invest Easy propose quatre stratégies de type professionnel prédéfinies avec des profils de risque et d'opportunités de rendement progressif, pour des investissements rapides, simples et intuitifs. Les clients de Swissquote peuvent ainsi obtenir des intérêts attractifs sur leur épargne ou investir automatiquement et régulièrement sans devoir y consacrer trop de temps et d'efforts.