L'action Swissquote portée par une solide performance annuelle

Zurich (awp) - La nominative Swissquote faisait l'objet d'une forte demande jeudi, dans le sillage d'une performance annuelle robuste et un relèvement du dividende. Le courtier en ligne glandois a notamment bénéficié d'une forte demande pour les cryptoactifs, dont les recettes ont été presque multipliées par sept.

Vers 9h20, l'action Swissquote s'enrobait de 7,7% à 174,40 francs suisses, dans un indice SPI en progression de 0,84%.

Après un premier semestre "exorbitant", la banque en ligne vaudoise a pu convaincre également en deuxième partie d'année, à la faveur notamment d'un envol des marchés crypto, souligne la Banque cantonale de Zurich, par la plume de son analyste Christian Schmidiger. Pour la suite, la croissance devrait rester organique et externe, Swissquote prévoyant une à deux à trois acquisitions cette année ou la prochaine.

L'action n'est pas survalorisée en comparaison sectorielle, mais la situation géopolitique pèse sur les marchés. La recommandation "pondérer au marché" est reconduite.

Mirabaud Securities remarque que le courtier vaudois a relevé ses prévisions à moyen terme, la banque tablant désormais sur un chiffre d'affaires de 750 millions de francs suisses et un bénéfice net de 350 millions, contre respectivement 500 millions et 200 millions précédemment. En 2021, ces indicateurs ont atteint 479,6 millions et 193,1 millions.

fr/ck