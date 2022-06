Le gendarme boursier ouvre une enquête contre Swissquote

Zurich (awp) - Le régulateur de la Bourse suisse SIX Exchange Regulation (SER) a ouvert jeudi une enquête à l'encontre de la banque en ligne Swissquote, basée à Gland, en raison d'une possible violation des prescriptions concernant la publicité événementielle.

"L'examen préliminaire a mis à jour suffisamment d'éléments concrets indiquant une possible violation des textes réglementaires", selon le communiqué publié par l'organe de régulation de la Bourse suisse. La possible violation porte sur les prescriptions concernant la publicité événementielle et se réfère à la publication des faits susceptibles d'avoir une influence sur les cours.

Dans le cadre de l'enquête, "SER vérifie s'il y a effectivement eu violation des textes réglementaires". Aucune information sur l'enquête en cours ne sera donnée et des informations seront publiées ultérieurement sur l'issue de la procédure.

Swissquote explique, dans un communiqué, avoir annoncé le 16 juin 2021 des résultats semestriels record via une communication de publicité événementielle. Dans ce cadre, l'entreprise a informé SIX Exchange Regulation ainsi que des médias suisses et internationaux dans les délais prescrits, de sorte que le marché a reçu l'information en temps utile avant l'ouverture des marchés.

"Cependant, en raison d'un problème technique, l'envoi du communiqué de presse aux personnes inscrites sur le portail de Swissquote n'a été effectué ce jour-là qu'un peu avant 10 heures", selon le document.

