Le patron de Swissquote ne pense pas encore à la retraite

Zurich (awp) - Marc Bürki dirige la banque en ligne Swissquote depuis 27 ans. Agé de 62 ans, il ne veut pas entendre parler de retraite: il entend rester encore un moment aux commandes, a-t-il déclaré dans une interview à Finanz und wirtschaft.

C'est quand il y a le feu qu'on apprécie un vieux renard et M. Bürki souligne avoir déjà connu bien des choses dans sa vie de banquier et il n'envisage pas de rendre la main à 62 ans.

M. Bürki déclare avoir été soulagé par la reprise forcée de Credit Suisse par UBS. Swissquote s'était désengagé de Credit Suisse depuis quelques temps. La crise représentait un danger pour l'ensemble du système bancaire et la disparition d'un concurrent offre en même temps des opportunités pour Swissquote.

La banque basée à Gland s'efforce de se muer en banque universelle, a indiqué son patron. Elle ne veut plus être seulement une banque spécialisée dans l'investissement, mais veut couvrir l'ensemble des affaires quotidiennes d'un client privé. "Nous voulons être la banque principale de nos clients".

L'"hiver crypto" a laissé des traces dans les livres de comptes de Swissquote, dont les recettes ont fondu de plus des deux tiers dans ce segment. Ce manque à gagner doit être compensé par des recettes d'intérêts plus élevées, a précisé M. Bürki. Swissquote prévoit de faire, en 2023, deux fois plus de chiffre d'affaires avec les affaires d'intérêts qu'en 2022.

ra/rp