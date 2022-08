Swissquote : Avec CHF 5.0 milliards d'afflux net de nouveaux capitaux, Swissquote poursuit sa croissance avant de bénéficier de la hausse des taux d'intérêt

Annonce événementielle selon l'art. 53 RC

Communiqué de presse Gland/Zurich, le 10 août 2022

Résultats du premier semestre 2022

Avec CHF 5.0 milliards d'afflux net de nouveaux capitaux, Swissquote poursuit sa croissance avant de bénéficier de la hausse des taux d'intérêt

En dépit d'un environnement plus complexe qu'initialement prévu, Swissquote a enregistré une nou- velle augmentation du nombre total de ses clients au cours du premier semestre 2022. L'ouverture d'environ 34'200 nouveaux comptes clients (dont quelque 8'000 comptes non organiques) constitue clairement un développement positif. Ces nouveaux comptes représentent un afflux net de nou- veaux capitaux de CHF 5.0 milliards (dont CHF 1.7 milliard non organiques). Ces chiffres montrent non seulement que le niveau d'intérêt des clients reste solide, mais également que la qualité des comptes demeure très élevée. Au cours des six premiers mois de 2022, la valeur de la plupart des classes d'actifs a baissé et les crypto-actifs, en particulier, ont subi une forte correction. La compa- raison par rapport à la même période de l'exercice précédent reflète cet environnement, alors que la comparaison par rapport au second semestre 2021 affiche des niveaux relativement solides et stables. Pour le premier semestre 2022, Swissquote a enregistré un chiffre d'affaires net de CHF 200.0 millions et un bénéfice avant impôts de CHF 90.7 millions (soit une marge bénéficiaire avant impôts supérieure à 45 %). Au 30 juin 2022, les avoirs des clients atteignaient CHF 51.8 mil- liards, dont CHF 9.3 milliards sous forme de liquidités. Cela constitue un signe positif, puisqu'il in- dique que les clients ont maintenu leurs investissements. Avec un ratio de fonds propres de 25.7 %, Swissquote est en bonne position pour bénéficier de la hausse des taux d'intérêt du marché.

Des revenus solides dans un environnement devenu plus difficile

Le chiffre d'affaires a atteint CHF 204.8 millions, fléchissant de 23.1 % par rapport à l'exercice précédent (CHF 266.4 millions). Corrigé des taux d'intérêt négatifs (CHF 4.1 millions) et de l'impact non réalisé de fair value (CHF 0.7 million), le chiffre d'affaires net s'est élevé à CHF 200.0 mil- lions, en baisse de 24.4 % par rapport aux CHF 264.4 millions réalisés l'année précédente. Au cours du premier semestre 2022, les clients se sont montrés plus prudents dans leurs activités de trading. Ils ont cependant maintenu leurs investissements, même dans les classes d'actifs à plus haut risque, telles que les crypto-actifs (les positions dans les principaux crypto-actifs ayant par exemple augmenté). Par rapport à la même période de l'an dernier, les revenus nets des commissions ont diminué de 6.7 %, atteignant CHF 81.3 millions (CHF 87.1 millions). Passant d'un fort rebond dans la première moitié de 2021 à un repli marqué au premier semestre 2022, les revenus nets issus des crypto-actifs ont plongé de 69.2 %, à CHF 19.5 millions (CHF 63.2 millions). Les revenus nets issus du trading ont régressé de 28.0 %, pour atteindre CHF 30.7 millions