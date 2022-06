Swissquote : Informations additionnelles concernant l'enquête de la SIX ouverte ce jour

Communiqué de presse Gland/Zurich, 2 juin 2022

Informations additionnelles concernant l'enquête de la SIX ouverte ce jour

Aujourd'hui, SIX Exchange Regulation AG a annoncé avoir ouvert une enquête à l'encontre de Swissquote Group Holding SA en raison d'une possible violation des prescriptions concernant la publicité événementielle. Swissquote souhaite donner des informations additionnelles à ce sujet.

Le 16 juin 2021, Swissquote a annoncé des résultats semestriels record via une communication de publicité événementielle. Dans ce cadre, Swissquote a informé SIX Exchange Regulation ainsi que des médias suisses et internationaux dans les délais prescrits, de sorte que le marché

a reçu l'information en temps utile avant l'ouverture des marchés. Cependant, en raison d'un

problème technique, l'envoi du communiqué de presse aux personnes inscrites sur le portail

de Swissquote n'a été effectué ce jour-là qu'un peu avant 10 heures.

Leader suisse de la banque en ligne, Swissquote permet de trader plus de trois millions de produits financiers sur ses plateformes à la pointe de la technologie. Les cœurs de métier de Swissquote sont le trading de titres global, le trading et la conservation de crypto-actifs, le trading Forex et une solution Robo-Advisor - sans oublier ses activités sur les segments des cartes de paiement, des hypothèques et du leasing. Fin décembre 2021, Swissquote détenait plus de 55 milliards de francs suisses sous gestion, confiés par plus de 480'000 clients privés et institutionnels. Outre son siège établi à Gland en Suisse, Swissquote dispose de bureaux à Zurich, à, Londres, à Luxembourg, à Malte, à Bucarest, à Dubaï, à Singapour et à Hong Kong. Swissquote possède une licence bancaire suisse (FINMA) et une licence bancaire luxembourgeoise (CSSF). La société mère, Swissquote Group Holding SA, est cotée à la SIX Swiss Exchange (symbole : SQN). Par ailleurs, Swissquote Group et PostFinance détiennent chacun une participation de 50 % dans la fintech Yuh SA.

