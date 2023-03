Swissquote : Le chiffre d'affaires net et le bénéfice avant impôts de Swissquote sont conformes aux prévisions ; records historiques attendus pour 2023

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC Communiqué de presse Gland/Zurich, le 16 mars 2023 Résultats de l'exercice 2022 Le chiffre d'affaires net et le bénéfice avant impôts de Swissquote sont conformes aux prévisions ; records historiques attendus pour 2023 Avec un chiffre d'affaires net de CHF 408.0 millions, un bénéfice avant impôts de CHF 186.4 millions et un afflux net de nouveaux capitaux s'élevant à CHF 7.7 milliards, Swissquote présente des résultats solides et qualitativement forts pour 2022. Tant le chiffre d'affaires net que le bénéfice avant impôts atteignent leur second plus haut niveau historique et reflètent la solidité du portefeuille clientèle comme de la gamme de produits dans un environnement de marché particulièrement difficile. La diversification des flux de revenus a permis à Swissquote de bénéficier tout particulièrement des évolu- tions de taux d'intérêt à court terme. Pour 2022, 51'099 nouveaux comptes clients (en hausse de 10.5 %) ont encore contribué à renforcer la croissance, faisant passer le total des avoirs des clients à CHF 52.2 milliards (dont CHF 9.2 milliards sous forme de dépôts en cash). Swissquote s'attend à une année 2023 prometteuse et prévoit de nouveaux records en termes de revenus et de bénéfice. Deuxième meilleur chiffre d'affaires enregistré Le chiffre d'affaires atteint CHF 414.6 millions, soit une baisse de 13.5 % par rapport à l'exercice précédent (CHF 479.6 millions) et reflète les conditions difficiles du marché. À CHF 408.0 millions (CHF 472.5 millions), et bien qu'enregistrant une baisse comparable de 13.6 %, le chiffre d'affaires net constitue le second meilleur résultat réalisé à ce jour. Les revenus nets des commissions ont fléchi de 7.6 %, la part de revenus non transactionnels ayant permis de contrebalancer le ralentissement des activités de trading. Les revenus nets issus de l'eForex ont accusé une baisse de 14.3 %, imputable à la baisse des volumes enregistrés. Les revenus nets issus des crypto-actifs ont été fortement impactés par les turbulences du marché des crypto-actifs, enregistrant une baisse de 72.9 %, à CHF 27.7 millions (soit 6.8 % du chiffre d'affaires net). D'autre part, les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 242.6 % en raison de la hausse des taux d'intérêt des principales devises. Le taux directeur du franc suisse en particulier est passé d'un pourcentage négatif de 0.75 % à un taux positif à 1 % à fin 2022. Les revenus nets issus du trading ont diminué de 23.8 % en raison d'un fléchissement des revenus générés par les classes d'actifs négociées en devises étrangères. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires net de Swissquote traduit une solide résistance et une diversification des sources de revenus.

(CHF 247.5 millions) reflètent la discipline adoptée sur plusieurs mois en matière de gestion des coûts. Au 31 décembre 2022, l'effectif de nos collaboratrices et collaborateurs a augmenté de 104 ETP (dont 14 ETP non organiques), pour s'établir à 1'056 ETP au total. La moitié des recrute- ments ont été réalisés dans des secteurs en lien avec la technologie. Le bénéfice avant impôts a diminué de 16.5 %, pour s'établir à 186.4 millions (CHF 223.3 millions), tandis que la marge bénéfi- ciaire avant impôts, à 45.7 % (47.3 %), se maintenait à un niveau élevé, en dépit d'une baisse de 13.6 % du chiffre d'affaires net. Le bénéfice net s'inscrit en baisse, à CHF 157.4 millions (CHF 193.1 millions), tout comme la marge bénéficiaire nette, à 38.6 % (40.9 %). Un afflux de nouveaux clients ininterrompu 51'099 nouveaux comptes clients, des comptes de trading pour la plupart, ont été ouverts en 2022 (dont 8'000 non organiques), permettant pour la première fois de franchir le seuil des 500'000 clients. 60 % des afflux nets de nouveaux capitaux proviennent de l'étranger, ce qui dé- montre la pénétration de plus en plus forte de la marque Swissquote. Grâce à son partenariat avec l'UEFA, la marque Swissquote est désormais retransmise dans plus de 200 pays à travers le monde par le biais de centaines de chaînes de diffusion, totalisant des millions de vues. fin 2022, le nombre total des comptes s'établissait à 538'946 (+10.5 %), pour une moyenne de dépôt proche de CHF 100'000 par client. À CHF 7.7 milliards (dont 1.7 milliard non organiques), ce fort afflux net de nouveaux capitaux a partiellement compensé la baisse de 6.6 % des avoirs des clients (passés de CHF 55.9 milliards à CHF 52.2 milliards) due à la performance négative du marché.

De manière générale, si toutes les classes d'actifs ont vu leur valeur baisser en 2022, les clients ont maintenu leurs investissements, même dans les classes d'actifs à haut risque. Au 31 décembre 2022, et malgré le fait que les clients aient augmenté de 5.7 % leurs positions dans les principaux crypto- actifs, la totalité des crypto-actifs sous dépôt a régressé, jusqu'à atteindre CHF 1.0 milliard (CHF 2.8 milliards). Dividendes, fonds propres et perspectives de croissance Au 31 décembre 2022, Swissquote montrait un bilan robuste et tous les ratios règlementaires étaient solides (par exemple avec un ratio de liquidité de 496%). Grâce à son ratio de fonds propres de 24.8 % (26.2 %), bien supérieur à la limite réglementaire de 11.2 %, Swissquote est particulièrement à même de saisir les opportunités de croissance tant internes qu'externes (comme elle l'a fait avec l'acquisition de Keytrade Bank Luxembourg SA en 2022). Le Conseil d'administration va proposer à

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC l'Assemblée générale des actionnaires un dividende inchangé de CHF 2.20 par action, ce qui correspond à 21 % du bénéfice net pour 2022. Opportunités de croissance Sur la base des initiatives prises en 2022, Swissquote voit pour cette année les opportunités de croissances suivantes : Marché européen : Début 2023, Swissquote Bank Europe SA a obtenu sa licence de déposi- taire de fonds au Luxembourg, élargissant encore son accès au marché dans le secteur du B2B. Cette nouvelle étape finalise diverses initiatives en termes d'expansion et de produits, destinées à permettre à Swissquote de proposer une offre identique et ciblant la même clien- tèle que celle disponible en Suisse.

Crypto-actifs : En septembre 2022, Swissquote lançait avec succès SQX, sa propre plate- forme d'échange de crypto-actifs. L'industrie des crypto-actifs va très certainement devoir affronter une importante période de transition, caractérisée par un renforcement de la régle- mentation en vigueur. SQX permet à Swissquote de se positionner de manière particulière- ment favorable. ∙ Yuh : L'application de finance mobile compte déjà plus de 100'000 utilisateurs (2022 : 65'000 utilisateurs) et élargira encore son offre de produits et de services en 2023 (pilier 3a, notamment). Pour 2023, la croissance des comptes clients devrait égaler celle enregistrée en 2022. Amélioration des informations non financières récompensée Pour continuer à répondre à l'évolution des attentes, Swissquote a introduit et mis en œuvre un large éventail d'initiatives ESG en faveur de diverses parties prenantes. En premier lieu, nos clients peuvent désormais non seulement analyser leurs portefeuilles sous l'angle de critères durables par le biais de nouveaux outils ESG innovants, mais également investir dans de nouveaux certificats « Impact Investing ». Ensuite, une toute nouvelle proposition de valeur employeur « We are all in » a été mise en place afin de positionner Swissquote en tant que « marque employeur » reconnue sur le marché du travail. Swissquote a été désignée début 2023 comme l'un des meilleurs employeurs de Suisse (en 16e position) et le meilleur dans le secteur bancaire par la Handelszeitung, le Temps et Statista. Pour ce qui concerne les informations non financières, le rapport sur la durabilité 2022 de Swissquote fournit pour la première fois une assurance d'audit sur des données quantitatives. En 2022, le rating MSCI ESG de Swissquote a été revu à la hausse, passant de BBB à AA, tandis que Inrate zRating classait Swissquote comme la société présentant la meilleure gouvernance d'entreprise au niveau suisse pour le secteur des services financiers.

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC Changements à venir au niveau organisationnel et Assemblée générale Swissquote annonce les changements suivants pour ce qui concerne la structure organisationnelle de la société : Esther Finidori sera proposée comme nouveau membre du Conseil d'administration lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires. Elle est actuellement Vice-President Stragegy chez Schneider Electric, en charge notamment du développement durable. Esther Finidori a su développer une forte expertise dans le domaine de la durabilité en général et dans les aspects environnementaux et en matière de transformation digitale plus spécifique- ment. En cas d'élection, ses compétences bénéficieront grandement au Conseil d'administra- tion de Swissquote. Comme le souligne Markus Dennler, président du Conseil d'administra- tion : « Les remarquables connaissances en matière d'ESG d'Esther Finidori et son expérience pratique étendue font d'elle une candidate de choix. »

Lino Finini, qui occupe actuellement le poste de Chief Operating Officer, a décidé de prendre sa retraite et quittera en conséquence ses fonctions de membre de la Direction générale au 31 décembre 2023. Marc Bürki, CEO de Swissquote : « Je tiens à adresser à Lino Finini mes plus vifs remerciements pour tout ce qu'il a apporté à Swissquote au cours de sa carrière. Il a notamment rendu possible un grand nombre d'initiatives majeures qui ont contribué à assurer la croissance de Swissquote. » L'Assemblée générale des actionnaires 2023 se tiendra à Gland, au siège de Swissquote. À cette occasion, le Conseil d'administration proposera une série de modifications des statuts, destinées à les mettre en conformité avec le Code suisse des obligations révisé, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2023. Le Conseil d'administration proposera en particulier la création d'une marge de fluctuation du capital valable cinq ans, qui est destinée à remplacer, à des conditions similaires, l'actuel capital autorisé. Celui-ci arrive en effet à échéance au 6 mai 2023 et n'est plus renouvelable, aux termes du Code suisse des obligations révisé. Projections pour 2023 et perspectives à moyen terme jusqu'à 2025 Swissquote vise un chiffre d'affaires net de CHF 495 millions (en augmentation de 21 %) et un bé- néfice avant impôts de CHF 230 millions (soit plus 23 %) pour 2023. En dépit d'une approche mar- quée par la prudence, Swissquote s'attend à présenter des résultats records pour 2023. L'objectif à moyen terme de Swissquote, à savoir un bénéfice avant impôts de CHF 350 millions pour 2025, est confirmé.