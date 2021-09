Communiqué de presse Gland/Zurich, le 1er septembre 2021

Swissquote et l'UEFA concluent un partenariat

Swissquote devient sponsor officiel de l'UEFA Europa League et de l'UEFA Europa Conference

League

Les deux partenaires viennent de signer un nouveau contrat de sponsoring global portant sur les trois prochaines saisons. Swissquote, le leader suisse de la banque en ligne, souhaite ainsi accroître sa notoriété en Europe et pérenniser la dynamique de croissance de ces dernières années.

Swissquote est la première banque en ligne à conclure un partenariat exclusif avec l'UEFA. Le contrat inclut notamment des banderoles publicitaires et des prestations d'accueil lors des 282 matchs de la saison de l'UEFA Europa League et de la nouvelle UEFA Europa Conference League, ainsi qu'une collaboration étroite sur les réseaux sociaux et dans le marketing digital. Swissquote profite ainsi de l'extraordinaire exposition médiatique des deux compétitions.

Marc Bürki, CEO de Swissquote : « Nous nous réjouissons vivement de ce partenariat et sommes convaincus que le renforcement de notre marque en Europe dopera notre croissance. L'UEFA Europa League et l'UEFA Europa Conference League sont connues pour leurs équipes et pour leurs joueurs ambitieux, qui travaillent dur pour parvenir au sommet. Exactement comme Swissquote. Nous sommes un acteur ambitieux de l'industrie bancaire et œuvrons sans relâche pour devenir la banque préférée des investisseurs et des traders ambitieux. Par ailleurs, nous sommes fiers d'appartenir au club très fermé des marques mondiales qui influenceront le football européen des prochaines années, en tant que partenaire de l'UEFA. »

Nous sommes heureux d'avoir pu accueillir aujourd'hui Swissquote au sein de la famille des sponsors de l'UEFA.

Nous célébrons ainsi le début d'un nouveau partenariat riche en opportunités » a déclaré Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l'UEFA.

Le contrat est entré en vigueur au début de la saison 2021/2022 pour une durée de trois ans.

Swissquote - Le leader suisse de la banque en ligne

En tant que leader des services financiers en ligne, Swissquote propose des solutions et des outils d'analyse innovants adaptés aux différents besoins et attentes de ses clients. Sur sa plateforme conviviale, la société propose diverses possibilités de trading en ligne, des solutions de Forex, de Robo-Advisory, de leasing et des hypothèques. En plus d'offrir à sa clientèle privée des services à des tarifs avantageux, Swissquote propose également des prestations spécifiques aux gestionnaires de fortune indépendants et à sa clientèle d'entreprises. Swissquote Bank SA possède une licence bancaire délivrée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre de l'Association suisse des banquiers. Sa société mère, Swissquote Group Holding SA, est cotée à la SIX Swiss Exchange (symbole : SQN).