Swissquote dopé par l'appétit pour les cryptos au premier semestre

Genève (awp) - La banque en ligne Swissquote a bouclé les six premiers mois sur des résultats supérieurs à ses propres expectatives, portés par un afflux inédit de clients et de capitaux frais, ainsi qu'une acceptation toujours plus large des activités en lien avec les actifs numériques. Dans la foulée, le groupe glandois a revu ses objectifs annuels fortement à la hausse.

Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 266,4 millions, en hausse de 63,7% sur un an. "La croissance soutenue de la clientèle et des avoirs, mais aussi l'environnement de marché favorable, ont alimenté une activité de trading soutenue, pour tous les domaines d'activité et toutes les classes d'actifs", a précisé l'établissement glandois vendredi dans un communiqué.

Les revenus nets des commissions ont augmenté de 10,9% à 87,1 millions de francs suisses, alors que ceux issus des crypto-actifs ont été multipliés par plus de douze à 63,2 millions, dopés par leur adoption par des clients institutionnels et la flambée du cours du bitcoin, qui avait culminé à mi-avril à près de 63'000 dollars. Ils dépassent ainsi les recettes réalisées sur le marché des changes (eForex) à 63,0 millions, en progression de seulement 4,9% en raison du contexte défavorable des taux d'intérêt.

Pas une affaire de "geeks" et de "millenials"

Avec plus de 20 cryptomonnaies et 1,9 milliard de crypto-actifs en dépôt, Swissquote se targue de proposer l'offre la plus complète sur ce segment à l'échelle européenne. A cela s'ajoute l'entrée en vigueur au 1er août d'une nouvelle loi fédérale pour la technologie des registres électroniques distribués (TRD) qui "améliore la sécurité juridique et fait de la Suisse un pays pionnier en matière de crypto-actifs et de technologies liées à la blockchain".

Contrairement aux idées reçues, les activités en lien avec les actifs numériques ne sont pas l'apanage des passionnés de technologie. "Seuls 10% des clients de ce segment sont des investisseurs purement crypto, les autres sont multi-actifs", a indiqué en téléconférence le directeur général (CEO) Marc Bürki. Il a également souligné que seul un quart d'entre eux était âgé de moins de 40 ans.

Malgré l'inflation de plus d'un quart des charges d'exploitation, essentiellement due à des coûts de personnel, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est envolé de 130,4% à 134,6 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 50,9%, contre 36,4% un an plus tôt. Le bénéfice net également a progressé dans les mêmes proportions à 116,4 millions.

L'afflux net de capitaux a atteint un nouveau sommet à 4,9 milliards de francs suisses, une hausse de près de deux tiers "exclusivement organique" dont plus de 40% provient de clients internationaux, essentiellement asiatiques et américains. Les avoirs de la clientèle ont décollé de 50% et dépassaient fin juin les 50 milliards.

Une tendance visiblement appelée à se poursuivre: "sur le seul mois de juillet, nous avons enregistré de nouveaux afflux pour 700 millions de francs suisses", s'est réjoui le patron de Swissquote.

Submergés par les demandes

Près de 50'000 nouveaux comptes ont été ouverts au cours des six premiers mois de l'année. "Nous avons été submergés par les demandes d'ouverture", qui ont quasiment doublé pour frôler les 120'000, a indiqué Marc Bürki. Le différentiel s'explique par l'examen attentif qu'exige un marché aussi réglementé que la Suisse. L'embauche d'une cinquantaine de collaborateurs a été nécessaire pour gérer cet afflux.

Les clients acquis depuis le début de l'année ont généré à eux seuls 9% des revenus semestriels. Le dépôt moyen par client s'est quant à lui étoffé de 29,3% à près de 110'000 francs suisses.

Pour l'ensemble de l'exercice, Swissquote vise désormais un chiffre d'affaires net de 465 millions de francs suisses, contre 365 millions initialement, et un Ebit de 210, après 130 millions et une marge correspondante de 45% (33,3% en 2020).

Si les résultats en soi ne constituent pas une grande surprise au vu de l'avertissement émis en juin, ils n'en sont pas moins salués par la communauté financière. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) estime toutefois que le groupe vaudois aura de la peine à réitérer une telle performance au second semestre.

La réaction en Bourse a été plus mitigée: près un début de séance hésitant, les investisseurs ont visiblement préféré empocher leurs gains. A la mi-journée, la nominative Swissquote chutait de 3,1% à 149,40 francs suisses, après avoir frôlé les 160 francs suisses, alors que le marché dans son ensemble (SPI) marquait le pas.

buc/al/lk/fr