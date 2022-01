Swissquote : émet désormais des produits structurés en coopération avec Leonteq

Swissquote - The Swiss Leader in Online Banking

Leader suisse de la banque en ligne, Swissquote permet de trader plus de trois millions de produits financiers sur ses plateformes de pointe. Au nombre de ses compétences clés figurent le trading boursier à l'international, le trading et la conservation de crypto-actifs, le trading Forex et la solution Robo-Advisor - sans oublier ses activités sur le marché des cartes de paiement, des hypothèques et du leasing. Fin juin 2021, Swissquote détenait plus de 50 milliards de francs suisses sous gestion, confiés par plus de 450'000 clients privés et institutionnels. Outre son siège établi à Gland en Suisse, Swissquote dispose de bureaux à Zurich, à Luxembourg, à Londres, à Dubaï, à Hong Kong, à Singapour et à Malte. Swissquote possède une licence bancaire suisse (FINMA) et une licence bancaire luxembourgeoise (CSSF). Sa société mère, Swissquote Group Holding SA, est cotée à la SIX Swiss Exchange (symbole : SQN). Par ailleurs, Swissquote Group et PostFinance détiennent chacun une participation de 50 % dans la société Yuh SA, dont le produit phare est l'application de technologie financière Yuh.

LEONTEQ

Leonteq est une fintech d'origine suisse avec une place de marché de premier plan pour les solutions d'investissement structurées. Basée sur une technologie moderne exclusive, la société propose des produits et services d'investissement dérivés et couvre principalement les classes de produits de protection du capital, d'amélioration du rendement et de participation. Leonteq agit à la fois en tant qu'émetteur direct de ses propres produits et en tant que partenaire d'autres institutions financières. Leonteq permet en outre aux compagnies d'assurance-vie et aux banques de produire des produits de retraite en unités de compte avec garantie, efficaces en termes de capital. Leonteq dispose de bureaux et de filiales dans 13 pays, à travers lesquels elle dessert plus de 50 marchés. Leonteq AG est listé sur la bourse suisse SIX Swiss Exchange (SIX : LEON).

