Swissquote sanctionné par le régulateur de la Bourse suisse

Zurich (awp) - La banque en ligne Swissquote a écopé d'une amende de 75'000 francs suisses par la commission des sanctions de l'opérateur de la Bourse suisse SIX Group "pour violation par négligence" concernant les obligations d'annonce événementielle. Le groupe glandois n'ayant pas fait appel, la sanction est définitive.

Le régulateur SIX Exchange Regulation (SER) avait ouvert début juin une enquête à l'encontre de Swissquote au sujet d'une annonce sur les résultats financiers du groupe publiée un an plus tôt.

"Principalement en raison d'un problème technique et d'une erreur humaine", le groupe vaudois a contrevenu aux règles de publication, en diffusant avec un retard de trois heures par courriel le message après sa publication initiale, et cela pendant les heures de négoce, a détaillé SER vendredi.

"La Commission des sanctions de SIX a considéré que le cas n'était pas aussi grave que l'avait jugé SER et a réduit le montant de l'amende proposée", souligne pour sa part Swissquote dans une réaction aux médias publiée elle aussi vendredi. Initialement, SER avait proposé une amende entre 125'000 et 75'000 francs suisses.

"La Commission des sanctions indique par ailleurs ne pas avoir compris pourquoi il a fallu près d'un an à SER pour ouvrir une enquête officielle", relève encore le courtier glandois, tout en se réjouissant que cette décision mette un terme à cette affaire.

al/ck/rq