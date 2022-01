Swissquote va distribuer des produits structurés de Leonteq

Zurich (awp) - Swissquote et Leonteq initient une collaboration dans l'émission et la distribution de produits structurés, spécialités du second. Dans le cadre de la coopération, le prestataire vaudois de services financiers en ligne rejoindra la plateforme technologique pour les émetteurs en marque blanche de son partenaire zurichois. Aucun détail financier n'est fourni.

Leonteq offrira à Swissquote une large gamme de services comprenant notamment la structuration, la tarification et la couverture, ainsi que la documentation sur les produits, la tenue de marché et la gestion du cycle de vie, précise mardi Leonteq. Swissquote assurera la distribution de ses produits structurés à ses propres clients et aura accès à une large base d'investisseurs qualifiés via le réseau de distribution international de son fournisseur zurichois.

Swissquote devient dans la foulée également émetteur sur LynQs, le guichet unique de Leonteq pour les solutions d'investissement structurées. Les premiers produits émis par Swissquote sont disponibles à compter de mardi.

Le nouveau partenariat entre Leonteq et Swissquote étend la collaboration existante entre les deux partenaires dans le domaine des certificats gérés activement (AMC). Depuis 2018, Leonteq a émis plus de 30 certificats trackers sur des indices thématiques sponsorisés par Swissquote, qui ont suscité une demande considérable de la part des investisseurs et dont le volume de transactions s'élevait à environ 450 millions de francs suisses l'an dernier.

vj/lk