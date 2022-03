Swissquote va reprendre son souffle après le sprint réalisé en 2021

Genève (awp) - Swissquote a bouclé 2021 avec presque tous les voyants au vert, ayant profité d'une forte croissance organique qui s'est répercutée sur les résultats. Les perspectives à court terme sont assombries par la guerre russo-ukrainienne, dont l'impact direct devrait être limité pour la banque en ligne vaudoise.

Le conflit en Ukraine devrait entraîner en 2022 un manque à gagner de 10 millions de francs suisses pour Swissquote, en raison d'activités suspendues en Russie, a indiqué jeudi le directeur général (CEO) Marc Bürki lors d'une téléconférence. Cette perte est liée à la suspension de l'activité eForex (négoce de devises avec effet de levier) avec des banques en Russie.

"Aucun de nos clients russes n'est visé par les sanctions" des pays occidentaux et de leurs alliés, a expliqué le cofondateur du courtier. Un certain nombre de ces clients dépassent cependant la limite de dépôts de 100'000 francs suisses qui oblige les banques à déclarer ces montants aux autorités.

Le courtier est davantage affecté du point de vue du personnel. "Sur les 150 ingénieurs travaillant pour Swissquote à l'étranger, la moitié se trouve en Ukraine", a expliqué M. Bürki, précisant qu'un peu plus d'une trentaine se trouve dans la zone de combats.

L'année dernière, le bénéfice net de Swissquote a été multiplié par plus que deux à 193,1 millions de francs suisses. Le courtier en ligne glandois a par ailleurs confirmé les indications préalables fournies à mi-janvier, revendiquant un chiffre d'affaires à un niveau inégalé à 479,6 millions de francs suisses (+49%).

Les revenus tirés des cryptoactifs ont presque été multipliés par sept, à 102,1 millions. Cette classe d'actifs a été la principale contributrice aux recettes, avec une part de 22%, contre 20% pour l'eForex et 19% pour les actions, entre autres. Marc Bürki a souligné le caractère volatil de cette répartition d'une année à l'autre.

Après un premier semestre "exorbitant", la banque en ligne vaudoise a pu convaincre également en deuxième partie d'année, à la faveur notamment d'un envol des marchés crypto, souligne dans un commentaire la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Solides apports d'argent

L'établissement coté sur SIX revendique un "niveau record" d'afflux de nouveaux capitaux et d'avoirs clients, grâce à son expansion à l'étranger. Les avoirs clientèle se sont ainsi envolés de 40,5% à 55,9 milliards, à la faveur notamment d'afflux nets de 9,6 milliards (5,3 milliards en 2020). Swissquote a déjà collecté 1,4 milliard de francs suisses supplémentaires en janvier et février.

En 2022, la direction table sur un chiffre d'affaires et un bénéfice net stables à respectivement 475 et 225 millions de francs suisses, en raison notamment de la situation difficile attendue sur les marchés financiers. Pour Marc Bürki, il s'agira de reprendre son souffle, après une année extraordinaire. D'ici 2025, ces indicateurs sont attendus à respectivement 750 et 350 millions. Les avoirs clients devraient quant à eux atteindre d'ici là 85 milliards.

Une page se tournera bientôt au sein du groupe. Paolo Buzzi, directeur général adjoint et cofondateur de la banque avec Marc Bürki, va quitter le comité exécutif pour intégrer le conseil d'administration, sous réserve de validation des actionnaires. Ceux-ci seront également appelés à se prononcer sur le versement d'un dividende relevé à 2,20 francs suisses par action, contre 1,50 francs suisses au titre de 2020.

A la Bourse, les investisseurs ont apprécié: l'action Swissquote a terminé sur un gain de 6,05% à 171,80 CHF francs suisses, dans un SPI en hausse de 1,58%.

fr/buc/ol