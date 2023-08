SWK Holdings Corporation exerce des activités de financement spécialisé et de gestion d'actifs. Les segments de la société comprennent Finance Receivables et Pharmaceutical Development. Le segment Finance Receivables est un fournisseur de capital santé qui propose des solutions de financement sophistiquées et personnalisées à un éventail d'entreprises, d'institutions et d'inventeurs du secteur des sciences de la vie. Ce segment se concentre principalement sur la monétisation des flux de trésorerie dérivés des produits en phase de commercialisation et de la propriété intellectuelle connexe par le biais d'achats de redevances et de financements, ainsi que par la création d'intérêts de revenus synthétiques dans les produits commercialisés. Le secteur du développement pharmaceutique opère par l'intermédiaire de sa filiale Enteris BioPharma, Inc. (Enteris). Enteris est une société biopharmaceutique au stade clinique qui propose des solutions de formulation construites autour de ses technologies exclusives d'administration de médicaments par voie orale, la plateforme Peptelligence. Ce segment utilise la plateforme technologique pour créer un portefeuille de redevances.

Secteur Services financiers aux entreprises