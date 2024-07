SWMBRD Sports Inc. est une société canadienne d'articles de sport. La société développe, fabrique, commercialise et vend des produits de sports aquatiques dans les secteurs des articles de sport et des loisirs de plein air. La principale activité exercée et prévue par la société est la fabrication et la vente du Swimboard. Le Swimboard est une planche de sport aquatique à propulsion humaine. Le principal actif de la Société est la propriété à 100 % de la planche de sport aquatique SWMBRD (le Swimboard) et de ses multiples variantes, ainsi que des modèles couvrant de nombreux accessoires connexes. La société se concentre sur le développement du Swimboard pour en faire une marque mondiale de sports aquatiques et de style de vie autour du nouveau sport qu'est le Swimboard.

