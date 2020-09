Sword : EuroLand Corporate revoit à la hausse cible et avis

09/09/2020 | 12:28

L'analyste EuroLand Corporate annonce ce mercredi revoir à la hausse son objectif de cours et sa recommandation sur le titre du groupe Sword, appréciant 'des leviers de croissance sur chaque entité'.



Ainsi, l'objectif de cours passe à 37,50 euros (vs 37,00 euros) et la recommandation à Accumuler (vs Neutre).



'Après avoir publié une partie de ses résultats fin juillet (CA S1 à 112,1 ME (+6,0% à pc) et une marge d'EBITDA à 13,1% (-0,3%)), Sword est entré dans le détail de ses comptes semestriels lors de sa réunion semestrielle. Le Groupe a réaffirmé ses objectifs à savoir une croissance organique de +5% et une marge d'EBITDA d'au moins 13%', apprécie le broker.



