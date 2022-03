Sword : Euroland reste à l'achat, objectif 52 euros

Euroland a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur le titre Sword Group, avec un objectif de cours de 52 euros, suite à la présentation, avant-hier, des résultats 2021 du spécialiste de la transformation numérique.



Le bureau d'études note que la publication a aussi été l'occasion pour le groupe de revenir sur la cession à Riskonnect de ses activités de gestion des risques (GRC).



Bien que le montant de la cession n'ait pas été divulgué, Euroland évoque une opération 'extrêmement profitable sur le plan financier'.



D'après l'analyste, Sword devrait, selon ses calculs, enregistrer une plus-value comptable 'conséquente' sur l'exercice, après déduction des frais de transaction.



Le cash dégagé doit permettre au groupe de financer sa croissance, de réaliser des acquisitions ciblées, notamment dans les logiciels et de rémunérer les actionnaires, rappelle-t-il dans une note.



Pour mémoire, Sword a annoncé qu'il entendait proposer un dividende exceptionnel de dix euros par titre, un coupon qui - d'après Euroland - ne devrait pas ressortir sous les 1,20 euros lors des exercices suivants.



