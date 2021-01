E-commerces B2B : transformez vos données en chiffre…

La transformation numérique est plus urgente que jamais

Les acteurs du B2B ont profondément transformé leurs préférences et leurs comportements depuis le début de la crise sanitaire, 80 % des chefs d'entreprise, tous secteurs confondus, souhaitant accélérer leur transition numérique pour rester innovants et compétitifs. Même les organisations à la pointe du numérique doivent accélérer le mouvement et accroître leur agilité et leur stabilité afin d'obtenir un retour sur investissement plus rapide.

L'utilisation des plateformes de e-commerce B2B a explosé, augmentant de 15% par an au cours des trois dernières années, avec un chiffre d'affaires en France de 500 milliards d'euros. Alors que le nombre d'interactions commerciales entre fournisseurs et acheteurs par le biais des canaux numériques ne cesse d'augmenter, il devient nécessaire pour les sites d'e-commerce B2B de mettre en œuvre de nouveaux modes d'organisation afin de relever les nouveaux défis.

En effet, avec l'augmentation des usages du digital viennent de nouveaux défis tels que la multiplication des canaux et des données clients dont les informations se retrouvent dispersées entre les ERP, CRM et les plateformes d'e-commerce. Face à cette multiplication des données, les acteurs du B2B ont souvent du mal à prévoir le comportement de leurs clients et à garantir une expérience personnalisée.

Swordet Microsoft vous aident à transformer votre site e-commerce B2B

L'ensemble d'applications professionnelles intelligentes Microsoft Dynamics 365 vous donne une vue globale de votre entrepriseet des informations exploitables qui améliorent les résultats. Les solutions Dynamics 365 spécialement conçues pour le e-commerce B2B ont pour objectif de vous aider à transformer votreentreprise autour de 3 grands axes :

Unifieret sécuriser les données

Collectez des informations clés sur vos clients à partir de différents canaux : informations issues de votre ERP (facture, paiements…), de votre CRM et de votre plateforme e-commerce (devis, paniers en cours).

Enrichissez votre base de données à l'aide de connecteurs en intégrant des données internes ou externes en open data (données partenaires) pour apporter de la valeur.

Garantissez la sécurité de vos données grâce à des outils de confidentialité et de gouvern ance intégrés ; configurez simplement votre outil avec vos applications déjà en place et adaptez-le aux contraintes de votre SI.



Offrirune expérience client personnalisée

Segmentez les données que vous souhaitez utiliser pour personnaliser vos offres et effectuer des opérations ciblées.

Rassemblez les informations sur l'expérience d'achat entre différents canaux pour offrir une expérience cohérente et fidéliser vos clients.

Créez un profil client unique à l'aide de critères d'identification personnalisés : historiques des dépenses en ligne, des visites en magasin, et des interactions.

Améliorerla relation client

Grâce à des outils de prédiction automatique, identifiez les risques liés à la perte potentiel le de clients et les opportunités à saisir pour les fidéliser davantage.

Anticipez les comportements de vos clients en comprenant leurs besoins et leurs attentes à partir d'une vue à 360 degrés du cycle de vie de vos clients.

Analysez les tendances et comportements des clients pour améliorer la qualité des services que vous leur proposez en ligne et dans vos magasins.

