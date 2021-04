SWORD GROUP : bon début d'année

Au premier trimestre 2021, Sword Groupe a réalisé une croissance organique de 17% à 47,4 millions d'euros par rapport à un budget de 13 %, et une marge d'Ebitda de 13,7 % par rapport à un budget de 13 %. Cette surperformance concerne l’intégralité des entités du groupe d'informatique et de logiciels. A cela vient s’ajouter un maintien de notre backlog au même niveau qu’au 31 décembre 2020, alors qu'il subit historiquement toujours une légère baisse au premier trimestre de chaque année.



Le groupe confirme non seulement ses objectifs 2021, mais demeure extrêmement confiant dans le business plan 2024 présenté lors de la dernière réunion des analystes financiers.



Sur la période 2021-2024, Sword Group prévoit une croissance organique annuelle à deux chiffres associée à une marge d'Ebitda de 13 %.