Sword Group SE est une Société de Service en Ingénierie Informatique spécialisée, organisée en centres de compétences et d'expertises. La société propose à ses clients des prestations de conseil et d'intégration à haute valeur ajoutée. Le CA par activité se répartit comme suit : - Services IT (97,6%) ; - Solutions (2,4%). Le CA par marché se ventile entre gouvernement (41,7%), industrie, énergie et services publics (33,3%), banque, assurance et finance (12,4%) et autres (12,6% ; notamment santé et télécommunications). La répartition géographique du CA est la suivante : Benelux-Espagne-Union européenne (31,8%), Royaume Uni (34,1%), Canada et Suisse (25,6%), Etats-Unis (3,6%) et autres (4,9%).

Secteur Services et conseils en informatique