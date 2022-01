Sword Group : Résultats du 4ème trimestre 2021 | Une rentabilité exceptionnelle

Résultats du 4ème trimestre 2021

Chiffre d’Affaires Consolidé : 59,7 M€

Croissance Consolidée : +31,8 %

Croissance Organique : + 21,9 %

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 15,0 %



RÉSULTATS



4ÈME TRIMESTRE 2021



Q4 (1) M€ 2021 2020 Chiffre d’affaires 59,7 45,3 EBITDA 9,0 7,6 Rentabilité 15,0 % 13,0 %



(1) chiffres non audités

Croissance organique à périmètre et taux de change constants : + 21,9 %



ANNÉE 2021

Chiffre d’Affaires Consolidé : 214,6 M€

Croissance Organique : + 21,5 %

Rentabilité (marge d’EBITDA) : 13,6 %



ANALYSES

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2021 se monte à 59,7 M€ en termes consolidés et à 55,2 M€ sans prendre en compte l’acquisition de la société AiM intégrée au périmètre le 1er juillet 2021.

Sur le trimestre, la marge d’EBITDA est de 15,0 % et la croissance organique de + 21,9 %.

Sur l’année 2021, le chiffre d’affaires consolidé est de 214,6 M€, avec une marge d’EBITDA de 13,6 %. La croissance organique de l’année ressort à +21,5 %.

Le Groupe avait établi son Business Plan 2021 sur une hypothèse de croissance organique de 13 %. Sword a surperformé en termes de croissance tout en conservant ses objectifs de rentabilité et même en les dépassant.

La division Software est en progression de + 20 % sur l’année 2021 et la division Services en progression de + 21,7 %.

La position cash nette, anciens standards, excluant tous les retraitements IFRS16, se monte à 55 M€ au 31/12/2021.





FAITS MARQUANTS SUR LE TRIMESTRE



La croissance organique exceptionnellement élevée provient entre autres de la réussite des objectifs complémentaires précisés dans le business plan.



Plan exceptionnel de R & D : progression selon nos prévisions,



Reconnaissance de la valeur de Sword GRC par les analystes : par exemple, Magic Quadrant Knowledge Solutions,



Percée aux Etats-Unis dans le domaine des services : succès de la division établie à Houston,



Acquisition : intégration réussie d’AiM en Suisse.



PERSPECTIVES 2022



Le Groupe surperformera en 2022 et prévoit une croissance organique de 15 %, soit de deux points supérieure au Business Plan 2025.







A propos de Sword Group



Sword, c’est 2 300+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.



Sword optimise vos processus et valorise vos données.





Agenda

10/03/22

Réunion de présentation des Résultats Annuels 2021 - Inscription



26/04/22

Publication du Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2022



Contact : relationsfinancieres@sword-group.lu



