Sword Group : Surperformance & Acquisition en Suisse

Sword Group

| Croissance organique de Q2-2021 : 24,7 %

| Acquisition en Suisse



Croissance Organique



En anticipation du communiqué du 28 Juillet qui présentera les comptes de S1-2021, Sword annonce une surperformance en termes de croissance organique.



Cette croissance organique, qui était de 17 % en Q1-2021, est de 24,7 % en Q2-2021. La croissance S1-2021 ressort donc à 20,9 %.



Acquisition de AiM



AiM est une société de Services spécialisée en Cloud & Infrastructure, Mobilité, Business Solutions & Data Intelligence, basée à Genève, Lausanne et Sion.



AiM accompagne ses clients afin de mettre en place des technologies informatiques innovantes en accordant une attention particulière à l’accompagnement au changement et à l’adoption des nouvelles technologies par les utilisateurs.



AiM assiste également ses clients dans le cadre de leur transformation digitale, du data center à l’utilisateur final. AiM soutient ses clients au cours des différentes phases de leurs projets, du pilotage à la gestion globale d’infrastructures informatiques, de la surveillance des solutions IT mises en place à leur amélioration continue.



AiM est reconnue aux niveaux national et international.



AiM prévoit un chiffre d’affaires 2021 d’environ 20 millions de Francs Suisses.



L’association entre AiM et Sword Suisse génèrera immédiatement des synergies, les deux sociétés évoluant dans des secteurs complémentaires, tant au niveau marchés qu’au niveau expertises.



Leurs expertises réunies permettront de proposer aux clients une gamme encore plus large de services.



Les opérations de Sword Suisse entrent ainsi dans le Top 3 des sociétés de services IT en Suisse Romande.



La consolidation de cette société dans les comptes du Groupe interviendra le 1er juillet 2021.





Agenda



28/07/21 : Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2021



09/09/21 : Réunion de présentation des Résultats Semestriels 2021, 10 heures, en webcast | Réunion SFAF H1 2021 Inscription



A propos de Sword Group



Sword, c’est 1 900+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.



Sword optimise vos processus et valorise vos données.





Marché de cotation



Euronext Paris - Compartiment B



Code ISIN : FR0004180578



ICB 9530 Logiciels et Services Informatiques



Indices



CAC® Small



CAC® Mid & Small



CAC® All-Tradable



CAC® All-Share



Sword Group - 2, rue d’Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu





Pièce jointe