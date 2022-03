Sword Group au plus haut de son histoire après le rachat de Ping Network Solutions

Sword Group a annoncé l’acquisition de Ping Network Solutions. Dans un contexte boursier aujourd’hui porteur pour les valeurs technologiques, l’action du groupe présent dans les logiciels et les services informatiques gagne 6,24% à 47,47 euros. Elle a même atteint en séance un plus historique à 48,85 euros. Il y a moins d’un mois, Sword Group avait annoncé la cession de son activité de logiciels de gouvernance à Riskonnect, une opération lui permettant « entre autres de financer de nouvelles acquisitions ".



La société a rapidement joint les actes à la parole en rachetant Ping Network Solutions, qui conçoit, fournit, met en œuvre et assure le support et la gestion des solutions de réseau à travers une clientèle internationale couvrant tous les principaux marchés verticaux, à savoir l'énergie, les services financiers, l'éducation, le secteur public, la fabrication et la construction.



Ce résultat est obtenu grâce à des partenariats clés avec des organisations de premier plan telles que Cisco (Gold Partner) et Palo Alto Networks, précise Sword Group.



Ping Network Solutions prévoit un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros pour 2022.



Plus tôt dans le mois, Sword Group avait ravi les investisseurs en annonçant le versement d'un dividende de 10 euros par action, soit un rendement près de 25% sur ses niveaux d'alors.