Sword Group : le budget 2023 prévoit une croissance organique de 15 %

Au quatrième trimestre, la marge d’EBITDA de Sword Group s’élevait à 13,2 %, dépassant sa rentabilité cible de 12 %. La rentabilité 2021 de 15 % bénéficiait de la partie Software (Sword GRC), qui a été cédée, celle de la partie Services était de 12,3 %. Le chiffre d’affaires a atteint 72,3 millions d’euros, en croissance interne de 26,4%. La position cash nette se monte à 38,7 millions d’euros au 31 décembre. Toutefois il faut considérer le paiement différé de la vente de Sword GRC de 11,3 millions d’euros, dont l’encaissement a été décalé au 4 janvier 2023.



La position cash nette, hors normes IFRS, de début d'année est donc de 50 millions d'euros.



En 2023, le groupe informatique " continuera une politique de croissance organique ambitieuse mais soucieuse de conserver une rentabilité stable ". Le budget 2023 prévoit donc une croissance organique de 15 %.



Ce taux de croissance prend en considération l'objectif de consolider les positions Sword Group après un " année de croissance exceptionnelle " et les risques économiques et géopolitiques de l'année 2023.



En parallèle, le groupe s'efforcera de cibler des acquisitions de petite taille si celles-ci apportent un positionnement complémentaire et d'identifier des projets susceptibles de booster la croissance 2023 et surtout la croissance 2024 et 2025.