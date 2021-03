Sword Group : Mise à disposition du Rapport Financier 2020

Conformément à la réglementation en vigueur, Sword Group annonce que son Rapport Financier 2020 a été mis à disposition du public.



Il a été transmis à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et a également été déposé auprès de la Bourse du Luxembourg.



Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société : https://www.sword-group.com/investisseurs/#documents-financiers







Dividende

7,2 € par action (dont 2,4 € d’acompte déjà distribué en 2020) Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale Annuelle

Ex-date : 07 mai 2021 - Paiement : 11 mai 2021

Calendrier

26/04/21

Publication du Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2021

28/07/21

Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2021

A propos de Sword Group

Sword, c’est 1 900+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Marché de cotation Euronext Paris Compartiment B

Code ISIN FR0004180578

ICB 9530 Logiciels et Services Informatiques

Indices CAC® Small CAC® Mid & Small CAC® All-Tradable CAC® All-Share

Pour plus d'information : relationsfinancieres@sword-group.lu

