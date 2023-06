Sword : l'IA va être intégrée au modèle, cession en vue

Sword a annoncé mercredi avoir mis en vente sa filiale écossaise de recrutement du personnel dans le cadre de la mise en place d'un plan stratégique visant à intégrer l'intelligence artificielle au sein de ses activités.



Le groupe de conseil en technologiques souligne que la cession d'AAA, une entité basée à Aberdeen (Ecosse), devrait augmenter sa rentabilité, ce qui le conduit à relever d'un point de pourcentage son objectif de rentabilité (marge d'Ebitda) à compter du 1er juillet 2023, soit 13%.



Sword ajoute que ce changement de périmètre sera également favorable au taux de croissance organique.



AAA, qui a généré un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros l'an dernier, sera déconsolidée du compte de résultat à partir du 31 mai 2023.



Cette annonce intervient alors que Sword dit actuellement travailler sur un plan de transition et d'intégration de l'intelligence artificielle dans son modèle économique, qu'il a l'intention de présenter dans le courant du second semestre.



Dans un communiqué, la société explique vouloir adapter son développement face aux changements que générera cette technologie.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Sword progressait de 3% mercredi suite à ces annonces.



