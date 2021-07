Sword : #25 | Rencontre avec Michael

Hello Michael, peux-tu te présenter?

Hey, moi c'est Michael, j'ai 29 ans et je suis Lead Technique chez Sword à Genève. J'aime faire un peu trop de choses, tout ce qui touche à la technologie, le partage, l'humain et la créativité. Du coup ça m'a amené à la danse, la vidéo, la photo, la blockchain, la modélisation 3D, la musique, l'investissement, les langues, mais par-dessus tout : la création de software de qualité avec une approche de design centrée sur l'utilisateur.

Tu es arrivé chez Sword il y a 5 ans, peux-tu nous présenter la BU Sword Engineering et ton parcours au sein de l'équipe ?

Je faisais partie de la société IDO où j'ai commencé en tant qu'UX designer et lead dev web. Rapidement, IDO a rejoint Sword, et les choses ont pris une autre dimension. C'est là que j'ai évolué vers le rôle de Lead Technique dans lequel je m'épanouis depuis plusieurs années. Sword m'a donné un parfait terrain de jeu pour grandir sur la gestion d'équipe, la gestion de projet, le lead technique, l'architecture et l'UX. Ce que j'aime le plus en ce moment, c'est favoriser la montée en compétence des équipes techniques.

Sur quoi travailles-tu?

Aujourd'hui, deux projets. Le premier permet à une manufacture horlogère Genevoise de digitaliser tout le processus de réparation à travers le monde. Le deuxième est une refonte complète d'un outil de de gestion des déclarations de transit européennes.

Parle nous de l'ambiance dans ta « team » !

Tous dans le même bateau ! C'est ce que j'aime dans les équipes orientées projet. On traverse ensemble les difficultés et on les dépasse ensemble, en apprenant des tonnes au passage. Mais ce que j'aime le plus, c'est les relations vraies que l'on tisse au fil des années.

Peux-tu nous dire quelques mots sur la région? Quel est ton avis de nouvel arrivant sur la ville et ses environs ?

J'adore toute la région lémanique, pour le lac, la montagne et le côté multiculturel de Genève. J'entends souvent des aprioris à l'égard de Genève, mais quand je suis arrivé dans la région je n'étais pas au courant, et tant mieux parce que je m'y sens super bien ! Maintenant, j'avoue que j'ai adoré tout autant presque toutes les villes Suisses que j'ai visitées depuis, donc c'était difficile de se tromper.

Que dirais-tu à un candidat pour le convaincre de rejoindre ta [BU] ?

Ici on est préoccupé de livrer du software dont on est fier en s'adaptant en permanence. Je tombe tout le temps sur des collègues pragmatiques et qui aiment ce qu'ils font, pour moi, c'est important. Aussi, chez Sword on a le droit d'être ambitieux et de ne pas être mis dans une petite case.

Le mot de la fin ?

NOICE!